River Plate celebra el regreso de Quintero y Meza: dos piezas clave para el final de temporada

El equipo de Núñez recibe con alegría la vuelta de Juan Fernando Quintero y Maximiliano Meza, quienes superaron sus respectivas lesiones y se suman al grupo en un momento decisivo. Además, se espera el pronto regreso de Armani y Montiel, aunque Driussi sigue en recuperación.

No son goles, pero se festejan casi como si de eso se tratara. Y es que, justo cuando las fechas más importantes del almanaque empiezan a asomar en el horizonte, River Plate recibe una doble alegría con el regreso de dos de sus figuras clave.

Este sábado, tras superar las pruebas médicas y una preparación física impecable, el técnico Eduardo Coudet pudo contar nuevamente con Juan Fernando Quintero y Maximiliano Meza, dos jugadores que prometen aportar calidad y experiencia al equipo en un momento crucial de la temporada. Quintero, quien viene de marcar el gol de la victoria ante Bragantino, se había perdido los últimos partidos debido a una lesión en el psoas izquierdo que lo marginó durante 17 días.

Aunque acumula cuatro tarjetas amarillas y Coudet decidió preservarlo para los octavos de final, el colombiano sigue siendo un jugador determinante, capaz de desequilibrar con su visión de juego y su capacidad para definir. En lo que va del año, ha anotado tres goles (dos ante Gimnasia y otro de penal ante Ciudad de Bolívar) y ha dado dos asistencias, además de ser clave en el primer triunfo de Coudet ante Huracán, donde, aunque falló un penal, se redimió con un tiro libre que terminó en gol de Montiel tras un rebote en la mano de Emmanuel Ojeda.

Para Quintero, volver a ser convocado es un alivio, pero para Meza, el regreso es aún más significativo. El mediocampista correntino de 33 años superó una grave lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda que lo tuvo alejado de las canchas durante 175 días, desde el clásico ante Boca del 9 de noviembre. Tras meses de rehabilitación y un riguroso proceso de readaptación, Meza logró demostrar en los entrenamientos que está listo para volver a competir.

Coudet no ocultó su satisfacción por el regreso del #8, a quien describió como un jugador fundamental para el equipo.

'Viene trabajando bien, lo veo bien, con una mejora muy buena, y nos vendría muy bien su participación. Lo veo cada vez más cerca de poder estar y ayudarnos', había dicho el técnico, anticipando una convocatoria que finalmente se hizo realidad. La vuelta de Meza y Quintero es un alivio para River, que ahora espera el regreso de otros dos jugadores clave.

Franco Armani, el arquero titular, ya trabaja en campo con mayor intensidad y podría recuperar su lugar en el arco, desplazando a Santiago Beltrán. Por su parte, Gonzalo Montiel, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha, también muestra signos de recuperación y podría viajar a Venezuela para el próximo compromiso.

Sin embargo, la baja más sensible sigue siendo la de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro muscular de grado 2 en el superclásico y aún no puede entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Aunque no era titular indiscutible, su ausencia se hace notar en la rotación defensiva, un área en la que River necesita refuerzos para afrontar los desafíos que se avecinan





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