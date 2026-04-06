River Plate Celebra con Goleada y Prepara el Superclásico: Cánticos, Fiesta y Desafíos

River Plate golea a Belgrano y enciende la pasión de cara al Superclásico. El Monumental vibró con cánticos contra Boca. Eduardo Coudet analiza el rendimiento y la importancia de los próximos partidos antes del duelo con Boca. Anticipación, emoción y desafíos para River.

Las miles de almas presentes en el estadio entonaron cánticos contra Boca, a tan solo dos semanas de una nueva edición del partido más trascendental del fútbol argentino . La victoria contundente por 3 a 0 ante Belgrano , con un River que contagió de adentro hacia afuera: el equipo exhibió su mejor versión desde la llegada de Eduardo Coudet , y el público se unió creando una auténtica fiesta en el Monumental .

La gran mayoría de las canciones y gritos estuvieron estrechamente ligados al Superclásico del próximo 19 de abril. Los fervientes hinchas millonarios palpitaron el encuentro ante su eterno rival, un choque que se celebrará en el Monumental el domingo 19 de abril a las 17:00 horas. El ambiente era de efervescencia, con la afición ansiosa por el esperado enfrentamiento. El triunfo ante Belgrano no solo reforzó la moral del equipo, sino que también sirvió como un anticipo de lo que se espera en el Superclásico. La conexión entre el equipo y la hinchada fue palpable, generando una atmósfera de unidad y entusiasmo. La afición demostró su apoyo incondicional y su compromiso con el equipo, coreando canciones que celebraban la historia y los logros de River Plate, al tiempo que enviaban mensajes desafiantes a su rival. Este ambiente de optimismo y confianza es fundamental para afrontar los próximos desafíos.\Sin embargo, antes de ese crucial encuentro, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet deberá afrontar tres partidos sumamente importantes para el desarrollo del semestre. El primero será la visita a Blooming el próximo miércoles a las 21:30 horas, marcando el debut en la Copa Sudamericana. Posteriormente, se disputará el clásico ante Racing en el Cilindro el domingo 12 a las 20:00 horas, un enfrentamiento que siempre despierta gran expectación. Finalmente, el miércoles 15 a las 21:30 horas, River recibirá a Carabobo en la segunda jornada del certamen internacional. Estos tres encuentros servirán como una prueba de fuego para el equipo, que buscará mantener el nivel mostrado ante Belgrano y consolidar su juego. El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de la importancia de estos partidos para mantener el impulso y la confianza de cara al Superclásico. La estrategia de Coudet se centrará en la preparación física y táctica, así como en la gestión de las cargas de trabajo para evitar lesiones y mantener a todos los jugadores en óptimas condiciones. La rotación de jugadores podría ser clave para afrontar la seguidilla de partidos.\Eduardo Coudet, visiblemente satisfecho por el 'muy buen partido' de River, aunque consciente de que 'hay que seguir mejorando', reconoció la importancia del apoyo de la afición. Las canciones y cánticos, que anticipaban el Superclásico, demostraron la unidad y el fervor de la hinchada. Coudet destacó la necesidad de que el equipo mantenga la misma actitud y el mismo nivel de juego demostrado ante Belgrano. La clave reside en que el equipo logre 'contagiar' desde adentro, tal como ocurrió en ese encuentro, y traslade esa superioridad al juego y al marcador. De cara al Superclásico, el jugador recibió la quinta tarjeta amarilla contra Belgrano, por lo que deberá cumplir una fecha de sanción en el partido contra Racing. Esta baja obligará a Coudet a replantear el once inicial para el próximo partido. El técnico deberá encontrar el equilibrio perfecto entre mantener la solidez del equipo y darle oportunidad a otros jugadores que puedan aportar frescura y energía. El objetivo final es llegar al Superclásico en las mejores condiciones, tanto físicas como mentales, y obtener un resultado positivo ante Boca





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