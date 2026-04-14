River Plate busca su primera victoria en la Sudamericana ante Carabobo, con la mira puesta en el Superclásico

River Plate recibe a Carabobo en el Monumental por la Copa Sudamericana, con un equipo alternativo y la mente en el Superclásico contra Boca. Coudet realizará rotaciones buscando la victoria y escalar en el grupo. Carabobo, líder sorpresivo, buscará mantener su buen momento.

El River Plate , impulsado por el buen momento que atraviesa desde la llegada de Eduardo Coudet , se prepara para su encuentro contra Carabobo en el Estadio Monumental, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana . El equipo, con un once alternativo, tiene como objetivo primordial obtener su primera victoria en el torneo continental y consolidar su camino, teniendo en cuenta el crucial Superclásico contra Boca Juniors el próximo domingo a las 17:00. Este partido representa una oportunidad clave para el Millonario de escalar posiciones en el grupo, especialmente después de un debut agridulce en Bolivia ante Blooming, donde no logró sumar los tres puntos. La expectativa es alta, ya que una victoria le permitiría a River aspirar a la cima de la tabla. El rival, Carabobo , llega como líder sorpresivo del grupo, tras vencer a Red Bull Bragantino en Venezuela, demostrando su capacidad de juego y su solidez defensiva.

El entrenador Eduardo Coudet planea realizar importantes rotaciones en el equipo titular, priorizando la preparación para el Superclásico. Jugadores clave como Santiago Beltrán y Lautaro Rivero, quienes no estuvieron presentes en el último encuentro liguero por suspensión, podrían ser considerados para este partido. Asimismo, se especula con la inclusión de futbolistas importantes como Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Kevin Castaño en el once inicial, brindándoles la oportunidad de demostrar su valía y mantener el ritmo competitivo. La estrategia del cuerpo técnico se enfoca en equilibrar la necesidad de obtener una victoria en la Copa Sudamericana con la importancia de preservar la frescura física y mental del equipo para el enfrentamiento contra Boca Juniors. El Millonario, bajo la dirección de Coudet, ha mostrado un rendimiento consistente, acumulando cinco victorias y un empate desde su llegada, lo que ha generado optimismo y confianza en el rendimiento del equipo. La afición riverplatense espera con ansias este encuentro, con la esperanza de ver un desempeño contundente y un resultado positivo que impulse al equipo hacia sus objetivos.

Por su parte, el Carabobo, dirigido por Daniel Farías, buscará mantener su buen momento y consolidar su liderato en el grupo. Se espera que Farías alinee un equipo similar al que consiguió la victoria contra Red Bull Bragantino, demostrando su intención de seguir sorprendiendo y avanzando en el torneo. El equipo venezolano llega al Monumental con la confianza de ser el único invicto en la primera fecha de las Copas Libertadores y Sudamericana, lo que refleja su buen juego y su capacidad para competir a nivel internacional. El partido se presenta como un duelo clave para ambos equipos, ya que una victoria para River le permitiría tomar impulso en la competencia, mientras que para Carabobo significaría un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda. Los detalles tácticos, las estrategias de juego y el rendimiento individual de los jugadores serán determinantes para definir el resultado final. La afición de River espera con entusiasmo el desempeño de su equipo y el apoyo incondicional que brindará desde las gradas del Monumental, esperando una noche de fútbol emocionante y la celebración de una victoria que acerque al Millonario a sus aspiraciones en la Copa Sudamericana





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