River Plate busca reforzar su equipo con figuras de elite mundial

El presidente de River Plate, Jorge Di Carlo, está buscando reforzar el equipo con jugadores de elite mundial para lograr el objetivo de que el club vuelva a jugar bien al fútbol. En este contexto, se están haciendo gestiones para fichar a jugadores como Thiago Almada, Agustín Canobbio y Nelson Deossa.

En Núñez suben la apuesta para reforzar el equipo de Coudet con figuras de elite mundial. En este contexto, desde las oficinas del Monumental empezaron a mover las fichas para otras de las grandes apuestas: jugadores en una edad muy atractiva y otros jugadores más consolidados, pero en un buen momento de su presente.

Por eso, ya se hicieron gestiones y se sigue avanzando por figuras como Thiago Almada, un volante creativo de 21 años que apenas sumó 600 minutos en 12 partidos en el Leeds, donde llegó a préstamo desde el Brighton en la última temporada. Su nombre habría generado especial obsesión en Pablo Longoria, director deportivo del club. Su regreso asoma más probable: a los 25 años, el cordobés reaparece en el radar tras su temporada en el Valencia (cedido por Fiorentina).

Muestra disposición por volver a Núñez que ya expresó su entorno en los contactos que recibió del CARP. Con el extremo uruguayo Agustín Canobbio, de 27 años del Fluminense, ocurre algo similar a lo Almada por su participación en la Copa del Mundo, más allá de que el Flu ya lo haya cotizado en u$s 12 M y tenga contrato hasta diciembre de 2028. También se maneja la opción del colombiano Nelson Deossa (26), del Betis. Hoy parece difícil





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