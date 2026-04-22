River Plate Busca Reestructuración Tras la Derrota en el Superclásico: Salas, la Alternativa en el Ataque

La lesión del delantero titular obliga a Eduardo Coudet a replantear la formación de River Plate para el partido contra Aldosivi. Maximiliano Salas se perfila como el reemplazo, mientras que se evalúan cambios en la defensa y el mediocampo para fortalecer el equipo tras la dura derrota ante Boca.

La contundente derrota frente a Boca en el Superclásico ha generado una serie de ajustes y consideraciones en el cuerpo técnico de River Plate , liderado por Eduardo Coudet , de cara al próximo encuentro contra Aldosivi .

La lesión del delantero titular, un golpe duro para las aspiraciones del equipo, obliga al Chacho a buscar una alternativa viable y rápida. En este contexto, Maximiliano Salas emerge como la principal opción para ocupar el puesto vacante en la delantera. Salas, quien ha sido suplente desde la llegada de Coudet, presenta características distintas a las del delantero lesionado.

Mientras que este último se destaca por su control de pelota y capacidad de asociación, Salas se caracteriza por su potencia y necesidad de espacios para explotar su velocidad. Sin embargo, el cuerpo técnico es consciente de que Salas aún debe mejorar su capacidad para fijar a los centrales rivales y ser una referencia en el área, aspectos cruciales en los esquemas tácticos de Coudet. La elección de Salas no es la única preocupación del entrenador.

El Superclásico también puso de manifiesto la falta de solidez en otros dos puestos del equipo, generando dudas sobre la titularidad de algunos jugadores. La actuación de ciertos futbolistas quedó en deuda, lo que podría llevar a Coudet a realizar cambios adicionales en la formación inicial. La búsqueda de soluciones no se limita al ataque. La defensa también presenta interrogantes, especialmente en lo que respecta al liderazgo y la capacidad de reacción ante los embates del rival.

La actuación de Miguel Merentiel, si bien no se tradujo en goles en contra, evidenció ciertas carencias en la línea defensiva. En este sentido, se baraja la posibilidad de incluir a Germán Pezzella en la formación titular, buscando aportar experiencia y solidez a la zaga. Pezzella, quien ha sido suplente en los últimos partidos, podría ser el líder que necesita el equipo para recuperar la confianza y mejorar su rendimiento. La situación de Juan Cruz Meza también es incierta.

Su bajo nivel en los últimos encuentros lo ha relegado al banquillo, obligándolo a redoblar esfuerzos para ganarse un lugar en el once inicial. Coudet deberá evaluar cuidadosamente las opciones disponibles y tomar decisiones que permitan fortalecer el equipo en todas sus líneas. La visita a Bragantino en Brasil añade una capa adicional de complejidad a la situación.

El partido, de gran importancia para las aspiraciones del equipo en la competición, exigirá un rendimiento óptimo y una alineación titular que garantice la solidez y la capacidad de reacción. Ante este panorama, Coudet se encuentra ante un desafío importante: encontrar la fórmula adecuada para superar la crisis y devolver a River Plate a la senda del triunfo.

La elección de Salas como reemplazo del delantero lesionado es solo el primer paso en un proceso de reestructuración que busca fortalecer el equipo y recuperar la confianza de la afición. La inclusión de Pezzella en la defensa y la posible revisión de otros puestos clave podrían ser fundamentales para lograr este objetivo. El partido contra Aldosivi se presenta como una oportunidad para probar diferentes combinaciones y evaluar el rendimiento de los jugadores antes del crucial encuentro contra Bragantino.

La presión es alta, pero Coudet confía en su capacidad para encontrar las soluciones adecuadas y devolver a River Plate a la élite del fútbol argentino y sudamericano. La necesidad de un líder en el mediocampo es evidente, y la posible titularidad de Pezzella podría ser la respuesta a esta carencia. La velocidad y potencia de Salas, combinadas con la experiencia y solidez de Pezzella, podrían ser la clave para revitalizar al equipo y superar la crisis actual.

El Chacho deberá tomar decisiones difíciles, pero confía en su criterio y en el potencial de sus jugadores para superar este desafío y llevar a River Plate a la victoria





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

River Plate Superclásico Coudet Salas Aldosivi Lesión Fútbol Argentino Pezzella Meza Bragantino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polémica en el Superclásico: Arbitraje bajo la lupa tras una actuación decisivaAnálisis crítico sobre las actuaciones arbitrales en el Superclásico, la falta de gol de River Plate, el nivel superlativo de Paredes y las suspicacias sobre el uso del VAR.

Read more »

Por qué el ingreso de Salas vs. Boca reveló la falta de un 9 en RiverCon la lesión de Driussi, el superclásico fue la muestra de que al plantel le falta al menos una pieza de recambio en el centro de la delantera.

Read more »

River Plate busca pasar página tras el Superclásico: Coudet apuesta por la recuperación integralTras la derrota en el Superclásico y un desgaste acumulado, Eduardo Coudet otorga descanso al plantel de River. Preocupación por la lesión de Sebastián Driussi mientras el equipo se prepara para una seguidilla crucial de partidos.

Read more »

El laberinto de Coudet: crisis de jerarquía y un plantel desmantelado en River PlateAnálisis profundo sobre la gestión deportiva de River Plate, donde la falta de referentes, la mala inversión en refuerzos y una plantilla excesivamente juvenil ponen en jaque el proyecto futbolístico de Eduardo Coudet tras el superclásico.

Read more »

River Plate: La falta de planificación y el impacto en el recambio de jugadores y técnicosAnálisis de la situación actual en River Plate, destacando la pérdida de la previsión en la planificación del recambio de jugadores y la llegada constante de técnicos a mitad de temporada, lo que genera una necesidad continua de refuerzos y dificulta la estabilidad del equipo.

Read more »

River Plate: La Fragilidad Defensiva Persiste y Preocupa a CoudetLa derrota ante Boca Juniors expone nuevamente las dificultades de River Plate para defenderse de pases largos y ataques directos, un problema que arrastra desde la era Gallardo y que Coudet debe solucionar urgentemente.

Read more »