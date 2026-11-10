River Plate busca reemplazantes para su joven arquero ante su posible salida a Europa

River Plate analiza sustitutos para su joven arquero, que podría emigrar a Europa el próximo año, mientras negocia una renovación hasta diciembre de 2030.

River Plate, conocido como el Millonario, ya piensa en los posibles sustitutos de su joven arquero, que podría emigrar a Europa el próximo año. Según la información publicada, la dirigencia del club de Núñez sigue de cerca al juvenil desde el continente europeo, pese a que sus actuaciones bajo los tres palos dejaron gratas impresiones durante todo el año.

El dato central es que varios clubes europeos posaron sus ojos en el arquero, un caso que, según el texto, no abunda. La situación se produce mientras River Plate concentra su atención en ganar el Torneo Clausura y asegurarse un boleto para la Copa Libertadores del próximo año.

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Renovación hasta 2030 y nueva cláusula de rescisión

River Plate está en tratativas para renovarle el contrato al joven arquero hasta diciembre de 2030. El vínculo actual vence en 2027, y la negociación contempla una mejora salarial y, sobre todo, un aumento de su cláusula de rescisión.

Según la fuente, el objetivo de la dirigencia es que el club tenga un mayor poder de negociación si llegan ofertas desde el exterior. En Núñez saben que pueden llegar propuestas en enero, aunque el mercado fuerte en Europa es el de mitad de año.

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Desde entonces, el arquero disputó 45 partidos y mantuvo la valla invicta en 19 de ellos. Además, sorprendió por su seguridad para defender uno de los arcos más pesados del continente a su corta edad, y tuvo la oportunidad de estrenarse en la victoria frente a Honduras.

Bono y Agustín Rossi, los reemplazantes en carpeta

River Plate tiene en carpeta a dos posibles reemplazantes para su arco: Bono y Agustín Rossi. La búsqueda responde a la posible salida de Jan Oblak hacia el fútbol árabe, según el planteo del texto.

Bono, de 35 años, defiende actualmente los colores del Al-Hilal de Arabia Saudita. El texto también recoge que el arquero expresó en numerosas ocasiones su deseo de defender el arco del Millonario, aunque sin detallar un plazo para concretarlo.

Agustín Rossi, de 31 años, es una pieza clave en Flamengo, y la dirigencia de ese club lo considera el arquero ideal para pelear por torneos internacionales. La nota señala además que el vínculo de uno de los candidatos vence a fines del año próximo, un factor que podría reducir su costo para River Plate.

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Impacto para River Plate y próximos pasos

La prioridad inmediata de River Plate es ganar el Torneo Clausura, que otorga un boleto para la Copa Libertadores del próximo año. Aun así, el club ya movió sus fichas para asegurar que su arco esté bien defendido en las temporadas que se avecinan.

Para los hinchas, el escenario plantea la posibilidad de perder a un arquero que generó gratas impresiones durante todo el año. Para el club, la renovación hasta diciembre de 2030 busca retener al juvenil y reforzar su posición en una negociación que puede activarse en enero.

Los próximos pasos dependen de la negociación del contrato y de la evolución de las ofertas europeas. El texto no informa una fecha cerrada para la firma de la renovación ni confirma el interés final de ningún club europeo.