River Plate busca pasar página tras el Superclásico: Coudet apuesta por la recuperación integral

Tras la derrota en el Superclásico y un desgaste acumulado, Eduardo Coudet otorga descanso al plantel de River. Preocupación por la lesión de Sebastián Driussi mientras el equipo se prepara para una seguidilla crucial de partidos.

El reciente revés sufrido en el Superclásico ha dejado una marca profunda en los pasillos de Núñez, generando un ambiente de introspección y análisis en el seno del plantel. Sin embargo, Eduardo Coudet ha optado por mantener la serenidad, priorizando la recuperación integral de sus dirigidos tras una agenda extremadamente exigente. El equipo ha tenido que afrontar una seguidilla extenuante de cinco compromisos en apenas quince días, lo que ha generado un desgaste físico y mental considerable.

Ante este escenario, el estratega tomó la determinación estratégica de conceder una jornada de descanso total durante el lunes, permitiendo que los jugadores recuperen energías lejos de la presión del campo de entrenamiento, con el regreso al predio de Ezeiza programado para las primeras horas del martes. Esta pausa no es producto de la improvisación ni una reacción emocional tras la derrota, sino que formaba parte de una planificación previa a largo plazo. Desde su arribo a la institución, Coudet ha implementado un régimen de trabajo intenso, destacando la reciente minipretemporada realizada en Cardales durante la ventana de partidos internacionales. El cuerpo técnico sostiene la firme convicción de que este paréntesis es fundamental para que el grupo retome las prácticas con la mente despejada y la frialdad necesaria para corregir los errores tácticos observados el último domingo. Aunque el plantel disfruta de una jornada de desconexión, la intensidad persiste en el área médica, donde la atención está centrada en la situación de Sebastián Driussi. El goleador, quien debió abandonar el campo prematuramente tras sentir una molestia en el isquiotibial izquierdo, se encuentra bajo observación. Existe un marcado pesimismo en el cuerpo médico, ya que de confirmarse un desgarro, se trataría de su quinta lesión de este tipo desde su retorno a la institución, lo que representaría una baja de peso para los objetivos inmediatos del semestre. De cara al futuro próximo, River Plate no posee el lujo de detenerse en lamentos. La hoja de ruta diseñada para cerrar la fase inicial del Torneo Apertura y la Copa Sudamericana presenta desafíos de alta complejidad que pondrán a prueba la resiliencia del equipo. La agenda inmediata contempla el choque ante Aldosivi en el Monumental, un encuentro catalogado como una prueba de fuego donde el equipo necesita reencontrarse con su gente. Posteriormente, la expedición se trasladará a Brasil para un duelo vital frente al Bragantino por la Copa Sudamericana, seguido del cierre de la fase de grupos del torneo doméstico ante Atlético Tucumán. Coudet es plenamente consciente de que el equipo perdió la forma colectiva durante el clásico y, a pesar de la controversia arbitral que aún mantiene en vilo a la parcialidad riverplatense, su foco principal es recomponer las piezas faltantes. El objetivo de este ciclo de trabajo, que comenzará este martes, es demostrar que el traspié ante el eterno rival ha sido apenas un obstáculo superable en la búsqueda de la consolidación definitiva de su proyecto deportivo en la entidad





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