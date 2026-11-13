River Plate busca condonar suspensión de Gonzalo Montiel por Tribunal Disciplinario

River Plate gestiona la reducción de la sanción de Gonzalo Montiel en el Tribunal Disciplinario. El equipo espera su alineación ante Lanús el 22 tras la expulsión en el clásico.

El club River Plate ha iniciado formalmente los trámites ante el Tribunal Disciplinario para solicitar la revisión de la sanción impuesta a su volante central, Gonzalo Montiel. La entidad deportiva busca activamente que se condonen al menos una de las tres fechas de suspensión que le fueron asignadas por la expulsión recibida en el encuentro disputado frente a Boca Juniors en La Bombonera. Esta gestión es una acción concreta para mitigar el perjuicio deportivo de no poder contar con una de las figuras clave del plantel actual.

Gestiones ante el Tribunal Disciplinario

La dirección técnica y la comisión directiva están llevando adelante estas gestiones legales con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad del jugador. Montiel fue mostrado con tarjeta roja por el árbitro Nicolás Ramírez durante el partido que enfrentó a los millonarios contra el rival de la Superliga. La decisión arbitral generó protestas, incluyendo las de Leandro Paredes, pero la sanción fue confirmada inicialmente por tres fechas de competencia.

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El equipo de la Banda Grande ya ha iniciado el proceso administrativo necesario. El objetivo es presentar los argumentos legales que sustenten la solicitud de apelación. Se espera que el tribunal revise las circunstancias del hecho y valore la posibilidad de reducir la pena para que el futbolista pueda reincorporarse a las actividades deportivas antes de lo previsto originalmente.

Situación táctica y alternativas defensivas

La ausencia de Montiel ha creado un problema en la zaga que el club ha intentado resolver con ajustes internos. Leonardo Ponzio, el uruguayo que ingresó sobre el final del partido ante Boca, ya tiene definida su titularidad en los próximos compromisos. Ponzio fue titular frente a Aldosivi y volverá a ocupar esa posición frente al equipo de Lanús. Su actuación reciente ha sido fundamental para mantener la estabilidad defensiva mientras se resuelve la situación del volante sancionado.

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Además, el otro jugador sancionado tras el Superclásico ha sido Lucas Martínez Quarta. El zurdo tuvo otra sólida actuación junto a Nicolás Otamendi en Mar de Plata contra Aldosivi. La combinación de Ponzio y la defensa que incluyó a Martínez Quarta ha funcionado eficazmente, lo que da cierta tranquilidad a la gestión deportiva mientras aguardan la resolución del tribunal.

Proyección para el duelo contra Lanús

A nueve días del partido ante Lanús del domingo 22, por ahora Gonzalo Montiel se dispone a cumplir con una segunda fecha de suspensión. No obstante, existe optimismo respecto a su posible presencia en ese encuentro. La expectativa se basa en la rapidez con la que se están llevando a cabo los trámites y en la buena acogida que suelen tener este tipo de apelaciones cuando se argumentan adecuadamente los contextos del juego.

La definición de la sanción por ahora no tiene una fecha oficial de resolución. Sin embargo, el club mantiene una comunicación constante con las autoridades arbitrales. Si la solicitud es favorable, Montiel podría estar disponible para jugar contra Lanús, lo que fortalecería significativamente la línea media del equipo. De lo contrario, el plantel deberá seguir confiando en la estructura actual liderada por Ponzio.

El contexto de la suspensión se enmarca en un partido de alta intensidad. La expulsión ocurrida en el estadio de Boca Juniors marcó un hito en el duelo. River Plate necesita sumar puntos para mantener sus objetivos en la liga. La presencia de Montiel es vital para la recuperación del balón y la distribución del juego, funciones que otros jugadores pueden cubrir, pero con diferente nivel de impacto. El equipo busca evitar lesiones adicionales y mantener la competitividad en todas las frentes.

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El optimismo en las oficinas del club es moderado pero realista. Se reconoce que el proceso puede tomar tiempo, pero se trabaja con la certeza de que una reducción de una fecha es viable. Esto permitiría al futbolista recuperarse físicamente y tácticamente. La próxima semana será crucial para determinar si el volante podrá estar en la convocatoria oficial para el duelo contra el equipo granate.