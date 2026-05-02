River Plate busca cerrar la fase regular con victoria ante Chacarita Juniors

El Millonario recibe al Decano en el Monumental por la última fecha del Torneo Apertura, con la mira puesta en asegurar el segundo puesto. Chacarita, por su parte, necesita sumar para escapar de los puestos de descenso.

El próximo domingo, a las 18:30 en el emblemático Estadio Monumental , River Plate , conocido popularmente como el Millonario, se prepara para enfrentar a Chacarita Juniors , el Decano, en un partido crucial que marcará el cierre de la fase regular del Torneo Apertura .

Este encuentro, originalmente programado para la novena fecha y postergado debido a la huelga de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), representa una oportunidad para que River Plate consolide su posición en la tabla de posiciones y cierre esta etapa del torneo con una victoria frente a su afición. Chacarita Juniors, por su parte, llega a este compromiso con una sequía de más de 250 días sin conseguir sumar puntos como visitante, lo que convierte este desafío en una tarea particularmente ardua.

La situación de Chacarita es delicada, ubicándose en el decimotercer puesto de la Zona B con apenas 11 unidades, lo que elimina cualquier posibilidad de avanzar a la fase de octavos de final. Su campaña ha sido consistentemente floja, acumulando solo dos victorias, cinco empates y ocho derrotas, con su último empate datando del encuentro contra Sarmiento en Junín.

El Decano buscará desesperadamente revertir esta tendencia negativa y obtener un resultado positivo que le permita alejarse de los puestos de descenso. River Plate, aunque ya sin posibilidades de alcanzar el primer puesto de la tabla, tiene como objetivo asegurar el segundo lugar. Una victoria en este partido garantizaría esa posición, siempre y cuando Argentinos Juniors no logre una goleada histórica contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

En caso de empate o derrota, el Millonario dependerá de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central, quienes podrían superarlo en puntos. Asegurar el segundo puesto es importante para River Plate, ya que esto le permitiría disputar todos sus partidos en casa hasta las hipotéticas semifinales, donde solo podría jugar como visitante si se enfrentara al primer clasificado de la Zona A. Por el momento, River Plate ya tiene la seguridad de que jugará los octavos de final en el Monumental.

El lunes por la tarde, una vez concluido el partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza, se conocerá el rival de River Plate para esta instancia del torneo. El entrenador, conocido como el Chacho, planea realizar rotaciones en el equipo, teniendo en cuenta la importancia del próximo compromiso: el jueves, River Plate se enfrentará a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, un duelo clave para definir el liderazgo del grupo.

Se espera que jugadores como Tobías Ramírez, Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez tengan la oportunidad de ser titulares en este partido. Esta rotación estratégica permitirá al Chacho preservar a algunos de sus jugadores más importantes para el crucial encuentro de la Copa Sudamericana.

El partido contra Chacarita Juniors no solo es importante para definir la posición final de River Plate en la fase regular, sino también para mantener el ritmo competitivo del equipo y darle minutos de juego a aquellos jugadores que han tenido menos oportunidades a lo largo del torneo. La afición del Millonario se espera que responda masivamente, llenando el Estadio Monumental para alentar a su equipo en este partido decisivo.

El encuentro promete ser un espectáculo futbolístico emocionante, con River Plate buscando cerrar la fase regular con una victoria y Chacarita Juniors luchando por evitar el descenso. La tensión y la emoción estarán garantizadas en este partido que marcará el final de una etapa y el comienzo de una nueva en el Torneo Apertura.

River Plate, con su rica historia y su afición apasionada, se prepara para afrontar este desafío con la determinación de obtener un resultado positivo y seguir avanzando en su camino hacia la gloria





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