River Plate busca asegurar el primer lugar del grupo ante Blooming en la Copa Sudamericana

River Plate, con su lugar ya asegurado en los playoffs, se enfrenta a Blooming de Bolivia en la última fecha de la fase de grupos. El equipo argentino, dirigido por Eduardo Coudet, intentará asegurar el primer puesto del grupo para avanzar directamente a los octavos de final. Tras una derrota en la final del Torneo Apertura, River Plate busca cerrar la fase con una victoria. Por su parte, Blooming llega con solo un punto en el grupo y sin chances de clasificación, tras una serie de malos resultados en su liga local y en la Sudamericana. El partido se disputará el 27 de mayo de 2026 a las 21:30, transmitido por ESPN.

River Plate enfrentará a Blooming de Bolivia por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana . Si bien el CARP ya tiene asegurado un lugar en los playoffs, todavía tiene un objetivo por cumplir: asegurar el primer puesto del grupo para meterse directamente en los octavos de final .

El equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de caer ante Belgrano por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura, donde perdió la posibilidad de romper una sequía de más de dos años sin títulos y de asegurar su regreso a la Copa Libertadores de cara a la próxima temporada. De todas maneras, eso no opaca su buen certamen ni buen presente en la Sudamericana, donde intentará cerrar la fase de grupos de la mejor manera.

River Plate lidera el grupo con 11 puntos, ubicándose dos unidades por encima de Carabobo (al que supera en el desempate por vencerlo en los dos partidos entre sí) y a cuatro de los brasileños. Por eso, lo único que se jugará este miércoles es el pasaje directo a los octavos de final, y para eso le alcanzará con empatar ante Blooming.

Al ser el último partido del semestre (la actividad oficial recién volverá en julio), el Chacho no se guardará nada y saldrá con su mejor once a la cancha con el objetivo de cerrar esta fase con una alegría. Eso sí: no podrá contar ni con los lesionados, por lo que alineará un once plagado de juveniles. Por su parte, Blooming afronta un panorama sumamente complejo tanto en su liga local como en la Sudamericana.

El conjunto boliviano, dirigido por Erwin Sánchez, no encontró regularidad y marcha en el fondo de la tabla de posiciones del grupo, donde apenas suma un punto (cosechado justamente ante River Plate). Su última presentación internacional fue una dura derrota por 2-0 ante Carabobo en condición de local, lo que sentenció su eliminación de la Copa.

En su liga local, Blooming también ha tenido un desempeño irregular, con empates y derrotas que lo mantienen en la parte baja de la tabla. River Plate y Blooming se disputará este miércoles 27 de mayo de 2026 a las 21:30. El partido será transmitido por ESPN, y además se podrá seguir el minuto a minuto, los videos de los goles y el postpartido completo en la web de ESPN





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