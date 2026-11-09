River Plate blinda a Santiago Beltrán con contrato hasta 2029 ante interés internacional

River Plate renueva a Santiago Beltrán hasta 2029 para blindar al arquero ante el interés de Juventus y Atlético Madrid.

El club de Boca Juniors, River Plate, ha acelerado los pasos para asegurar la permanencia de Santiago Beltrán hasta el año 2029. Esta decisión surge ante el firme interés de clubes europeos, destacándose la Juventus italiana y el Atlético Madrid. El objetivo principal es blindar el futuro del guardameta y evitar una salida prematura del talento local.

Proyección Internacional y Datos Clave

Santiago Beltrán ha captado la atención de scouts de todo el planeta debido a sus atajadas, juventud y contextura física. Mide 1,90 metro y debutó en Primera a principio de este año. Su trayectoria es corta pero sólida, lo que le ha valido un lugar en las convocatorias de Lionel Scaloni. Además, cuenta con pasaporte comunitario europeo, un factor clave para su fichaje.

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Juventus y Atlético Madrid en la Liza

La Juventus lleva tiempo realizando un seguimiento de este joven arquero. El medio Corriere dello Sport publicó en Firenze que el esloveno Jan Oblak, de 33 años, tiene contrato hasta 2028 tras 12 temporadas. Sin embargo, el interés se centra en Beltrán. El Atlético Madrid también ha mostrado su intención de captarlo. El club conoce que una de las novelas del próximo mercado de pases girará en torno a él.

Estrategia de Retención y Gestión Actual

River Plate aplica el mismo modelo utilizado con otros canteranos que renovaron recientemente. El club busca retener a Beltrán mediante un blindaje millonario. Esta estrategia forma parte de la gestión actual que ha firmado o renovado a jóvenes promesas. La intención es mantener la estabilidad del equipo y no perder talentos formados en la institución ante ofertas externas.

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Consolidación en la Selección Argentina

Beltrán formó parte de la nómina de Scaloni para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. Esta inclusión se dio en el contexto de la fractura mandibular de Emilio Martínez. Su nivel sólido en el arco de River lo consolidó como figura. El juvenil fue la gran irrupción del 2026, marcando su llegada a la élite del fútbol argentino.

Impacto en el Mercado de Pases

La renovación hasta 2029 protege al jugador de posibles ofertas altas. River sabe que, tarde o temprano, habrá intentos de llevarse a Beltrán. Mantener su nivel actual es crucial para justificar la inversión. El club asegura que el arquero no estará disponible en el corto plazo. Esta medida refuerza la seguridad defensiva del equipo para las próximas temporadas.