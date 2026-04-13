River Plate: Análisis del Resurgimiento y el Desafío Ante Boca

Un análisis profundo del desempeño actual de River Plate, destacando su cambio táctico y su camino hacia el éxito, con la mira puesta en el crucial partido contra Boca.

En Avellaneda, al igual que en la mayoría de los partidos, se observa un equipo sólido y pragmático, que brilla más en los resultados que en el juego. Si bien es posible que esto no sea suficiente en el futuro –y el futuro inmediato implica enfrentarse a Boca –, el cambio experimentado ha sido fenomenal. El entrenador Coudet fue ovacionado por la afición en el Cilindro, antes de que su River le ganara a Racing .

Esta situación contrasta con el pasado, donde la derrota ante Racing significó un punto de inflexión. El River de Marcelo Gallardo fue eliminado del Clausura, y sin embargo, la derrota supuso un alivio para el propio técnico, quien confesaría a principios de este año que sintió algo parecido a un gran respiro. Aquel equipo enfrentaba dificultades con cualquier rival, ya sea Boca, Riestra, Sarmiento, Gimnasia, Independiente Rivadavia o cualquier otro, y la mejor solución parecía ser suspender la actividad hasta 2026. Las derrotas ante Tigre, Argentinos y Vélez reflejaban una crisis evidente. No se trataba de una disminución en el esfuerzo de algunos jugadores, como especulaban algunos hinchas molestos, sino que las estrategias que antes funcionaban para el Muñeco habían dejado de ser efectivas. Coudet tomó una decisión lógica: el primer paso era proteger la portería y evitar nuevas heridas, enfocándose en la solidez defensiva y en el pragmatismo táctico. Si antes River sufría derrotas constantes, con el Chacho comenzó a cosechar victorias consecutivas. En el torneo acumulan cinco triunfos seguidos. Huracán fue superado con sufrimiento. Sarmiento fue vencido con comodidad. Estudiantes de Río Cuarto, con un juego poco vistoso. Belgrano, con un juego atractivo. Y Racing, aprovechando la mística del club. En medio de esta racha, un empate contra Blooming, que, dadas las circunstancias –la expulsión de Martínez Quarta en los primeros segundos y luego la derrota de Bragantino en Venezuela–, se consideró un buen punto. Este equipo ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y obtener resultados, priorizando la efectividad sobre el espectáculo, lo cual ha sido crucial para su resurgimiento. La clasificación a los playoffs del Apertura es un claro indicador del progreso realizado, aunque el desafío mayor se avecina con el enfrentamiento contra Boca. El triunfo de River sobre Racing se cimentó en la actuación destacada, especialmente en el mano a mano crucial que impidió que el marcador se abriera, manteniendo el 0-0. El equipo logró llevarse los tres puntos sin necesidad de un desempeño extraordinario, ni colectivo ni individual. Mientras Tomás Galván y, sobre todo, Ian Subiabre no están rindiendo al nivel esperado, Facundo Colidio y Sebastián Driussi tampoco requirieron una tarde excepcional para mantener su buena racha goleadora. La combinación de belleza y eficacia siempre ha sido un atributo distintivo del club. Exigirles más en tan poco tiempo sería perder de vista el objetivo principal, aunque el domingo, contra Boca, cualquier petición será justificada. Es importante destacar la capacidad del equipo para adaptarse, defender y encontrar resultados positivos, especialmente ante equipos que históricamente han sido rivales difíciles. La solidez defensiva, la estrategia de juego y la efectividad en el ataque han sido claves para alcanzar estos resultados, que marcan una clara mejoría en comparación con el desempeño anterior. La expectativa es alta, y el partido contra Boca será una prueba de fuego que definirá el verdadero alcance de este renacimiento





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