River Plate acelera en el mercado: prioridad reforzar la defensa con un central de jerarquía

Tras la derrota en la final del Apertura, River Plate pone el foco en incorporar un defensor central de 26 años, con experiencia internacional, para solucionar los problemas defensivos. El cuerpo técnico da el visto bueno y se inician gestiones.

Luego de la amarga derrota en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, River Plate se encuentra en una encrucijada. El equipo dirigido por el Chacho Coudet mostró fisuras defensivas que resultaron fatales en el partido decisivo, y la dirigencia, encabezada por Jorge Brito, sabe que el margen de error se ha reducido a cero.

Por eso, el rearmado de la línea de fondo se ha convertido en la prioridad absoluta. El cuerpo técnico, con Coudet a la cabeza, ya dio el visto bueno para avanzar por un defensor central de 26 años, zurdo, de 1,92 metros de altura, que aporte solidez en el juego aéreo y firmeza a una zaga que ha quedado expuesta en los últimos partidos.

El futbolista en cuestión es Romero, un marcador central formado en Huracán Las Heras y Godoy Cruz, que actualmente pertenece a un club europeo con contrato hasta junio de 2028, aunque viene de una cesión en el Getafe de España. Su currículum incluye títulos locales con Brujas y Estudiantes de La Plata, donde fue pieza clave en las conquistas de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024.

El valor de mercado del jugador ha descendido a 6.000.000 de euros, una cifra que resulta accesible para las arcas millonarias, lo que convierte su fichaje en una oportunidad viable. Paralelamente, el panorama de los defensores actuales de River ha entrado en una etapa de revisión profunda. Lautaro Rivero, Germán Pezzella y Paulo Díaz han pasado a ser considerados prescindibles por el cuerpo técnico, y todo apunta a que cambiarán de aires en este mercado de pases.

La dirigencia ya ha abierto canales de diálogo con el club dueño de la ficha de Romero para conocer las condiciones económicas y los detalles precisos para destrabar su salida. La evolución de las negociaciones será clave para que River pueda cerrar cuanto antes el refuerzo que tanto necesita. Mientras tanto, los hinchas esperan con ansias noticias que devuelvan la ilusión tras el golpe de la final perdida.

La directiva sabe que este mercado de pases es determinante para el futuro inmediato del club, y no escatimará esfuerzos para fortalecer el plantel. La prioridad es clara: apuntalar la defensa para volver a pelear en los próximos torneos. Con la llegada de un central de jerarquía, River busca corregir los errores que le costaron el título y construir un equipo sólido para la segunda mitad del año





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