River Plate enfrenta a Instituto en cuartos de final del Clausura con una marca negativa de 751 días sin revertir resultados, sumando 32 partidos sin victoria tras ir abajo.

El equipo de River Plate se enfrenta a Instituto en los cuartos de final del Torneo Clausura bajo la sombra de una estadística desfavorable que persigue al club de Núñez desde hace más de dos años. El Millonario busca revertir una racha negativa vigente hace exactamente 749 días, cuando logró su última victoria remontando un partido ante la Gloria. Desde entonces, las 32 ocasiones en las que ha comenzado perdiendo no han permitido al equipo imponerse en el marcador final.

Maldición de remontadas en River Plate

La ausencia de victorias al ir en desventaja se extiende por un mínimo de 751 días en el calendario actual. Durante este prolongado período, Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet y Leonardo Ponzio no han logrado romper la maldición de rendimientos inconsistentes en situaciones de presión. La estadística se ha visto agravada por las caídas registradas durante el inicio del semestre, donde el equipo sumó 16 de los partidos de la racha negativa en el año en curso.

Also read Instituto confirmó dónde será local ante River

El desglose de estos resultados muestra un balance preocupante con 13 derrotas confirmadas y solo tres empates. La única excepción a esta regla de fracaso al remontar occurred durante la clasificación por penales ante San Lorenzo, en los octavos de final del Torneo Apertura. En ese encuentro específico, el equipo igualó el marcador dos veces antes de la definición, pero cualquier otro enfrentamiento donde el rival festejó primero finalizó con un resultado negativo para los de Núñez.

Detalles del duelo contra Instituto

El partido que selló el inicio de esta racha negativa ante Instituto comenzó con un gol de los cordobeses a los 34 minutos. El equipo local logró empatar el resultado a los 72 minutos, pero finalmente no pudo asegurar la victoria en los minutos finales del encuentro. A menos de diez minutos del cierre, el resultado se mantuvo en empate, sellando la frustración y el inicio de una serie de 32 partidos sin remontar.

Advertisement

Entre los jugadores que estuvieron presentes en aquel duelo, Marcos Acuña es el único que permanece actualmente en el plantel, contando tanto a titulares como a suplentes y cuerpo técnico. Esta continuidad en un contexto de resultados adversos resalta la diferencia entre la experiencia individual y el rendimiento colectivo del equipo durante este periodo de estancamiento ofensivo y defensivo.

Historial de resultados negativos

La lista de enfrentamientos donde River no logró revertir su desventaja incluye una variedad de competiciones y fechas específicas. Entre los resultados documentados se encuentran el 14 de diciembre de la 27ª fecha de la Liga Profesional 2024, el 1 de marzo de la 8ª fecha del Torneo Apertura 2025, y el 13 de abril de la 13ª fecha del mismo torneo.

El registro continúa con un empate 2-2 ante Independiente del Valle en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025 el 25 de junio, y múltiples encuentros en el Torneo Clausura 2025, incluyendo fechas como el 20 de septiembre, 12 de octubre y 9 de noviembre. La serie se extiende hasta el Torneo Apertura 2026 y el Torneo Clausura 2026, con fechas clave como el 7 de febrero, 22 de febrero, 19 de abril, 10 de mayo, 25 de julio, 2 de agosto, 19 de septiembre y 1 de noviembre, donde el equipo no logró imponerse tras ir abajo en el marcador.