River pide adelantar su partido con Lanús por la agenda de Boca

River Plate pidió a la Liga Profesional de Fútbol cambiar la fecha de su partido de playoff ante Lanús por la final internacional de Boca Juniors. La definición sigue pendiente.

River Plate buscaría adelantar su partido de playoff ante Lanús para no jugar en el Monumental al día siguiente de una eventual consagración de Boca Juniors. El pedido, que todavía aguarda la comunicación oficial de la Liga Profesional de Fútbol, generó una disputa dirigencial en Núñez por la modificación de la fecha originalmente fijada para el domingo 22.

Según el trascendido, el conflicto de calendario surge porque Boca Juniors jugará en Barranquilla el día 21, en la definición internacional frente a su clásico rival. La dirigencia de River Plate, al igual que el resto del ambiente futbolístico, sigue de cerca el resultado de ese partido, que podría dejar a su club con una fecha condicionada.

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Por qué River Plate quiere mover el partido ante Lanús

River Plate pretende que el compromiso ante Lanús se dispute antes, para evitar quedar expuesto al clima festivo del rival si Boca Juniors logra el título. La dirigencia del club considera que su partido de playoff debe jugarse en una fecha que no dependa del resultado en Colombia.

Habiendo quedado eliminado tempranamente del certamen continental, River Plate busca evitar que su público y su estadio se vean afectados por una celebración ajena. Según la información disponible, el reclamo apunta a preservar el clima del Monumental y a evitar el malestar de los hinchas.

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El trascendido no precisa cuál sería la nueva fecha alternativa para el encuentro con Lanús. Tampoco informa si el club visitante ya expresó una postura sobre el pedido de River Plate, por lo que el planteo permanece en etapa de negociación.

Qué dice la Liga Profesional y cuándo se definirá

La Liga Profesional de Fútbol tiene la última palabra sobre la programación del partido de playoff. Las próximas horas serán determinantes para definir si prospera el reclamo de River Plate o si se mantiene la fijación original del domingo 22.

Ya comenzaron las tratativas entre las partes por la fecha del encuentro, aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial que modifique el calendario. Por ahora, la programación vigente sigue siendo el domingo 22 para el compromiso ante Lanús.

Impacto para los hinchas y escenarios posibles

Para los hinchas de River Plate, la decisión tendrá impacto directo en la ubicación del partido de playoff. Si el reclamo prospera, el encuentro cambiará de fecha y los seguidores deberán seguir la nueva programación que publique la Liga Profesional de Fútbol.

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En caso contrario, River Plate deberá disputar su compromiso el domingo 22 en el Monumental, el día posterior a la presentación de Boca Juniors en Barranquilla. Hasta el momento, la información disponible no detalla otros procedimientos ni fechas alternativas acordadas entre los clubes.