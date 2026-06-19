River inicia excavaciones para la tribuna 360° y techado del Mâs Monumental

River Plate comenzó las excavaciones para las fundaciones de la nueva tribuna 360° y el techado integral del Mâs Monumental, una obra que transformará el estadio en uno de los más modernos del mundo, con finalización estimada en 2029.

River Plate ha dado un paso gigante hacia la modernización de su estadio, el Mâs Monumental , con el inicio de las excavaciones para las fundaciones de la nueva tribuna 360° y el techado integral.

Este proyecto, que comenzó en abril de 2025, representa una de las transformaciones más ambiciosas en la historia del club y promete convertir al recinto en uno de los mejores del mundo. Las obras se están realizando durante el receso por el Mundial de 2026, aprovechando que el equipo no utiliza el estadio para minimizar las molestias.

La primera etapa incluye la excavación de pozos profundos donde se verterá hormigón para sostener la estructura metálica que rodeará todo el anillo superior. Según informó el club en sus redes sociales, los trabajos avanzan según lo previsto y se espera que la tribuna 360° esté terminada para 2029. Esta nueva gradería permitirá a los aficionados tener una vista ininterrumpida del campo desde cualquier ángulo, similar a los estadios más modernos de Europa y Estados Unidos.

El techado integral, por su parte, cubrirá la totalidad de las localidades, protegiendo a los espectadores de la lluvia y el sol, y mejorando la acústica del estadio. El director ejecutivo de River, Stefano Di Carlo, destacó que este proyecto posicionará al Mâs Monumental entre los tres estadios más importantes del mundo, junto a los de clubes como el Real Madrid y el Manchester United.

La inversión estimada supera los 300 millones de dólares y se financia con recursos propios del club, sin recurrir a deuda externa. La obra generará miles de puestos de trabajo durante su construcción y se espera que impulse el turismo deportivo en Buenos Aires.

Además, la nueva tribuna 360° contará con restaurantes, bares y zonas VIP, convirtiendo al estadio en un centro de entretenimiento multiusos. Los aficionados ya han mostrado su entusiasmo en las redes sociales, con miles de comentarios positivos sobre el progreso de los trabajos.

Sin embargo, también ha habido críticas de algunos sectores que consideran que el club debería priorizar otras áreas, como las divisiones inferiores o el fútbol femenino. La transformación del Mâs Monumental no solo mejorará la experiencia de los hinchas, sino que también permitirá al club aumentar sus ingresos por taquilla y patrocinios. El estadio, que actualmente alberga a más de 84,000 espectadores, podría alcanzar una capacidad cercana a los 100,000 una vez concluidas las obras.

Esto lo convertiría en el estadio más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. River Plate ha demostrado una vez más su capacidad para llevar a cabo proyectos de gran envergadura, siguiendo la línea de otras iniciativas como la construcción del centro de entrenamiento en Ezeiza. La dirigencia confía en que esta obra marcará un antes y un después en la historia del club, y que los trabajos continuarán sin contratiempos durante los próximos años.

Los ingenieros a cargo han asegurado que se están utilizando las técnicas más avanzadas para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura. En resumen, el sueño de tener un estadio de primer nivel mundial está cada vez más cerca de hacerse realidad para los millones de hinchas de River Plate





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