River hinchas se enojan por caída ante Belgrano y goleada ante Blooming por la Sudamericana

Los hinchas de River expresaron su enojo por la increíble caída ante Belgrano, en el duelo frente a Blooming por la Sudamericana. River reaccionó ante Blooming con goleada y clasificación en la Copa Sudamericana.

Los hinchas de River expresaron su enojo por la increíble caída ante Belgrano , en el duelo frente a Blooming por la Sudamericana . River reaccionó ante Blooming con goleada y clasificación en la Copa Sudamericana .

En el momento en que la voz del estadio anunció la formación, los fanáticos expresaron su enojo. Pocos se salvaron de ser silbados. En el aplausómetro, los hinchas estuvieron divididos en nombres puntuales: Ian Subiabre, Lucas Martínez Quarta y Kendry Páez. También con Eduardo Coudet, apuntado por sus decisiones (sobre todo, los cambios tardíos) en la final contra Belgrano.

Lautaro Rivero (señalado por ser el autor del penal frente al Pirata), Fabricio Bustos, Maxi Salas, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. Germán Pezzella Salas -quien falló un penal y luego abrió el marcador- fue consultado sobre los silbidos: se lo tomó con calma y se mostró optimista. Fue su respuesta. River le puso punto final a un semestre gris, con la herida abierta de la derrota con Belgrano en la final del Apertura.

Primer gol e historia insólita: quién es Lucas Silva, el pibe de River que no tiene contrato y metió el 3-0 ante Bloomin





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