River goleó a Boca en Superclásico futsal; definición en tercer partido

River se impuso 1-0 a Boca en el Superclásico de futsal ante el Superclásico de Primera División. La serie se definirá en un tercer partido de desempate.

River Plate se impuso por 1-0 a Boca Juniors en el Superclásico de futsal. Este enfrentamiento se disputó como previa al duelo de Primera División. El partido tuvo lugar en condición de local para Millonario.

Detalles del encuentro de futsal

El conjunto de Núñez ganó su partido en el gimnasio GB Sports. El único tanto de la jornada fue anotado por Lucas Leichner. Este resultado cierra un ciclo intenso de competencia directa.

Also read Boca vs River y las historias mínimas detrás del Superclásico

Boca había ganado por 3-2 el duelo de ida. Con este resultado, la serie quedó completamente igualada. La llave se definirá con un tercer encuentro de desempate.

Logística del desempate

El partido definitorio se disputaría el miércoles. Se llevará a cabo en el Polideportivo Benito Quinquela Martín. No habrá público visitante en este encuentro decisivo.

Advertisement

Contexto de la liga profesional

En la fase regular del Torneo Clausura, Boca había finalizado tercero. El equipo xeneize acumuló 68 puntos en la tabla de posiciones. Quedó a dos unidades de Independiente, quien lidera la clasificación.

River Plate terminó en la sexta posición. El equipo de Núñez sumó 60 puntos en la fase regular. La diferencia de puntos refleja la competitividad del torneo.

Objetivos en el Clausura

El equipo de Vasco Arruabarrena necesita un triunfo para recuperar la cima de la tabla anual. Esto ocurrirá en la penúltima fecha de la fase regular. La situación requiere atención inmediata del director técnico.

River busca una victoria para escalar en la Zona B. Además, necesita afianzarse en puestos de clasificación. Este objetivo está directamente ligado a la Copa Sudamericana. La presión sobre el plantel es significativa en esta instancia final del certamen.