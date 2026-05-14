River Flicts Two Setbacks Before Móndial: Montiel and Acún Injuries

Two of River's key players, Gonzalo Montiel and Marcos Acún, have suffered muscular injuries. Montiel sustained a severe tear in one of his ischiotibial muscles and had to withdraw from the match. Acún, who started the game as a starter, was replaced by Matias Vina in the 33rd minute, after he had completed a solid performance.

Al margen del resultado River sufrió una lesion de dos titulares fijos para Eduardo Coudet. Y el que sufre también Lionel Scaloni. Es que tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acún sufrieron lesiones musculares y se espera el parte mdico para conocer la gravedad y el tiempo que estaran fuera de las canchas.

Ambos estn dentro de la lista de 55 reservas de la Seleccin Argentina para el Mundial 26 y tienen muchas chances de integrar la convocatoria definitiva de 26. Montiel haba sido elegido por 'Chacho' Coudet para integrar el equipo titular frente a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura pero sufri una fuerte contractura en uno de sus isquiotibiales en la entrada en calor y se quede afuera del partido.

El Chacho design a como su reemplazante a Fabricio Bustos cuyo lugar en el banco de suplentes ocup la juventud Ulises Gimnez de 20 aos que ingres a sobre el final. Acún por su parte comenz el encuentro como titular y tuvo participacin directa en el gol de Sebastian Driussi que abri el marcador frente al Lobo.

Cumpl una buena tarea durante el tiempo en que estuvo en cancha pero debi ser reemplazado a los 33 minutos de juego y quien ocup el lugar fue Matías Viña. Montiel haba sufrido un desgarro este semestre. Sucedi en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto el 22 de marzo cuando tambi n convert un gol de penal.

Por esa lesion se quedo afuera de la convocatoria a la Seleccin Argentina cuando el plantel de Lionel Scaloni estuvo en la Argentina y disput dos amistosos en la Bombonera ante Mauritania y Zambia. Asimismo est en la prelista de 55 jugadores y seguramente formara parte de la nomina de la Scaloneta para ir al Móndial de Estados Unidos Canaa y México. Aunque el cuerpo tcnico de la Seleccin seguirá de cerca esta nueva lesion.

El cuerpo mdico de River evaluara en las proximas horas si la dolencia requiere de estudios mdicos o si solo es una contractura. Y si puede jugar el prximo encuentro en caso de que el conjunto que dirige el Chacho Coudet avance a semifinales. Por lo pronto fue una baja importante ante Gimnasia ya que es uno de los jugadores que ms empuje le da al equipo





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