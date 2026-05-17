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River encendió la fiesta y se clasificó para la final del torneo en Monumental

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River encendió la fiesta y se clasificó para la final del torneo en Monumental
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📆5/17/2026 2:10 AM
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El equipo millonario mostró una de sus versiones más agresivas durante la semifinal ante Rosario Central y se clasificó para la final del torneo Apertura.

Valoró la personalidad del equipo en la semifinal ante Rosario Central y destacó el carácter para llegar a la finala un Monumental repleto, vivido una fiesta y se clasificó para la final del torneo Apertura.

El equipo millonario mostró una de sus versiones más agresivas, se repuso a una serie de contratiempos. Jugará el domingo 24 la definición del torneo contra el ganador de Argentinos Juniors-Belgrano, que se juega este domingo, en La Paternal. La semifinal se jugó bajo un clima caliente desde mucho antes del inicio.

Los cánticos contra Claudio "Chiqui" Tapia, los silbidos y cánticos también para Ángel Di María –"Fideo secanuca" gritaron los hinchas millonarios- y las declaraciones cruzadas de toda la semana le dieron calor a una noche que tuvo al VAR, dos penales y varias discusiones como protagonistas permanentes. De todos modos, Nicolás Ramírez, el árbitro, no tuvo serios problemas. Luego del partido, Eduardo Coudet destacó la producción colectiva de River y valoró la clasificación.

"Uno siempre se imagina lo mejor y se prepara para dar lo mejor. Creo que hicimos un gran partido contra un buen rival. Un rival incómodo, especialmente para mí por el cariño que le tengo al club y a su genteEl DT además remarcó que River logró neutralizar una de las principales fortalezas del equipo rosarino.

"No le permitimos desplegar el juego. Es un equipo que viene jugando bien y tiene muy buenos jugadores. Más allá de la clasificación, Coudet evitó relajarse y aseguró que todavía ve aspectos por mejorar en el funcionamiento.

"Seguimos trabajando y tratando de corregir errores. ", explicó. Y cuando le preguntaron si este River ya empieza a gustar futbolísticamente, respondió con cautela: "Eso es para ustedes, para analizar. Nosotrosహాtratamos de defender al grupo y seguramente no vamos a estar tan lejos en los análisis"

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