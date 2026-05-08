River devuelve la calma con un triunfo en Venezuela

River, en una noche de múltiples escenarios, logró un triunfo en Venezuela al empatar 2-2 con Carabobo en la Copa Sudamericana. El éxito sobre Carabobo, por la 4a fecha del Grupo H, no solo lo sostuvo en la cima, le aliviana el camino para la clasificación. El técnico Coudet, con una transición y una jugada vertical, logró lastimar a Carabobo y llevarse la victoria.

Una noche de múltiples escenarios desanduvo River en Venezuela. Tenía todo para ganar, estuvo a tiro de perderlo y cuando el empate parecía que era el resultado con el que debía contentarse, Maximiliano Salas , uno de los más resistidos, desató el nudo.

En la última jugada del partido, con una definición simple y efectiva estampó el 2-1, la victoria que devolvió la calma después de observar cómo se le escapaba un triunfo por desatenciones y equivocaciones que no se pueden repetir si desea sentirse candidato





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

River Copa Sudamericana Carabobo Maximiliano Salas Juanfer Quintero Santiago Lencina Facundo González Lucas Silva Gonzalo Montiel Lautaro Rivero Aníbal Moreno Marcelo Acuña Tomás Galván Fausto Vera Sebastián Driussi Paulo Díaz Tobías Ramírez González Pezzella Tortolero Bruera Viña Ezequiel Neira Castillo Freitas Lencina Fabricio Bustos Beltrán Coudet Juan Tranquilo Apuro Saltar Pases Intentar Pasar La Pelota Por El Ojo De Una Agu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Despliegue de Seguridad en Venezuela ante el Duelo entre Carabobo y River PlateLa policía de Valencia cierra el perímetro del Estadio Misael Delgado para evitar ingresos ilegales ante el partido decisivo de la Copa Sudamericana.

Read more »

Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y dónde ver en vivoEl Millonario viaja a Venezuela para buscar dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Coudet hará varios cambios para preservar a varios titulares.

Read more »

Carabobo vs. River, por la Copa Sudamericana: hora, cómo ver y probables formacionesEl Millonario viaja a Venezuela con la misión de mantener el liderato de la zona.

Read more »

El historial de River en Venezuela en la previa de un partido clave ante CaraboboEl Millonario visita el país vecino e irá por su tercera victoria consecutiva en la Copa Sudamericana.

Read more »