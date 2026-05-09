River Coudet convoca a todos y deja afuera a varios pibes para octavos de final

Con dos regresos de peso y la baja de cuatro juveniles, los convocados de River para recibir a San Lorenzo Coudet decidieron concentrar 23 jugadores y contarán nuevamente con Driussi y Fausto Vera para los octavos de final. Dejó afuera a Castaño y a varios pibes que venían jugando y les dio descanso a los titulares.

Con dos regresos de peso y la baja de cuatro juveniles, los convocados de River para recibir a San Lorenzo Coudet decidieron concentrar 23 jugadores y contarán nuevamente con Driussi y Fausto Vera para los octavos de final .

Dejó afuera a Castaño y a varios pibes que venían jugando y les dio descanso a los titulares. Por eso, para el duelo de este domingo en el Monumental, el Chacho vuelve a convocar a todos y deja afuera a varios de los pibes que dieron la cara en Venezuela. volver a contar con Fausto Vera y Sebastián Driussidesgarro que lo sacó del Superclásico ante Boca.

El colombiano había vuelto a estar en la lista para el viaje a Venezuela, pero no sumó minutos y nuevamente verá el encuentro desde el palco (o desde su casa). , Coudet es consciente que su presencia en el Monumental puede ser contraproducente, para él, para los hinchas y para el equipo. no aparecen en la nómina y se perderán el duelo ante el Ciclón.

Desde su presentación como entrenador de River, Coudet siempre dejó en claro la importancia que le daba a los jugadores de las inferiores. De todos modos, también tuvo momentos en los que eligió preservarlos ante un clima adverso o un trámite de partido muy caliente. Ahora que Liga Profesional de Fútbol





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