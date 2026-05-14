River coach Coudet on classification, improvement and upcoming match

Eduardo "Chacho" Coudet, the coach of River, expressed satisfaction with his team's classification to the semifinals of the Torneo Apertura after a 2-0 win over Gimnasia. He also highlighted the level of his team and acknowledged that every coach wants to improve. Coudet also addressed the upcoming match against Rosario Central and the importance of studying the opposition.

Eduardo "Chacho" Coudet valoró la clasificación de River a las semifinales del Torneo Apertura después de ganarle 2 a 0 a Gimnasia y celebró el nivel de su equipo, aunque marcó que a todo entrenador le interesa seguir mejorando y señaló: "Vamos a seguir cometiendo errores".

"El partido contra Gimnasia nos dejó buenas sensaciones. Veníamos de un desgaste importante: de jugar cada tres días y eso nos obliga a prepararnos bien para el sábado", sostuvo Coudet tras la clasificación de su equipo, que ahora recibirá a Rosario Central.

Además continuó: "Siempre intentamos ser los protagonistas. En el partido anterior contra San Lorenzo el gol de Juanfer fue el tiro número 30 al arco rival. Es decir, nos sobra intención". Durante la conferencia, el DT también se refirió a las lesiones de dos jugadores clave: Marcos Acuña y Matías Montiel.

Según explicó, el lateral izquierdo sufrió una contractura en el primer tiempo, mientras que el defensor derecho terminó sobrecargado. Luego, remarcó: "De todas maneras, el médico me dijo que ninguno de los dos tiene algo de gravedad, así que seguramente podrán estar presentes el sábado". Por su parte, Coudet evitó responder sobre los arbitrajes en la antesala del cruce con Rosario Central, que este miércoles le ganó a Racing con polémicas.

"Lo único que tenemos en la cabeza es seguir mejorando. Nada más", evadió. A su vez, al hacer referencia al equipo dirigido por Jorge Almirón, dijo: "Es un rival muy difícil. Por eso estos días lo vamos a estudiar bien y vamos a ver qué nos conviene para poder neutralizarlo".

Antes del cierre de la conferencia de prensa, Coudet reflexionó: "Los entrenadores siempre creemos que se puede mejorar, pero hay que saber que vamos a seguir cometiendo errores. Es decir, convivimos con el error y lo que podamos corregir, lo tendremos que hacer'. Sobre el poco tiempo de preparación hasta el próximo partido, subrayó: "Así se hace difícil sumar trabajo, pero no nos queda otra".

"Pero a pesar del cansancio, contrarrestamos la fatiga y sostuvimos el rendimiento. Ahora nos toca encontrar nuestra mejor versión", cerró Coudet





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