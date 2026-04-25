River busca recuperarse ante Aldosivi en el Monumental

River Plate recibe a Aldosivi este sábado por la 16° fecha del Torneo Apertura, buscando dejar atrás la derrota en el Superclásico. Aldosivi, por su parte, necesita sumar para escapar de la zona de descenso.

El Estadio Monumental se prepara para recibir un encuentro crucial este sábado a las 21:30, cuando River Plate se mida ante Aldosivi en la jornada 16 del Torneo Apertura .

El partido representa una oportunidad vital para el Millonario de dejar atrás la dolorosa derrota sufrida en el reciente Superclásico contra Boca Juniors, un resultado que marcó la primera caída del equipo bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet. La derrota por 1 a 0, con un gol de penal convertido por Leandro Paredes, generó un impacto significativo en el equipo, que hasta ese momento mantenía una racha invicta desde la llegada del nuevo entrenador.

La presión es alta para River, que necesita sumar de a tres para no alejarse de la cima de la Zona A, donde Independiente Rivadavia lidera con una ventaja de cuatro puntos. El objetivo es claro: obtener los seis puntos posibles que restan y finalizar el Torneo Apertura en la mejor posición posible. La afición espera una reacción inmediata del equipo, demostrando su capacidad de superación y resiliencia.

El Monumental será el escenario de un partido que promete emociones y tensión, con River buscando recuperar la confianza perdida y Aldosivi luchando por su supervivencia en el certamen. Por otro lado, Aldosivi llega a este encuentro con la imperiosa necesidad de conseguir su primer triunfo en el torneo y alejarse de la zona de descenso.

El Tiburón, dirigido por Israel Damonte, se encuentra en una situación complicada en la tabla de posiciones, ocupando el puesto 14 con apenas cuatro goles a favor en los 14 partidos disputados hasta el momento. La tarea no será fácil ante un rival de la envergadura de River Plate, pero Aldosivi está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para obtener un resultado positivo.

El equipo sabe que cada punto es crucial en la lucha por la permanencia y que una victoria en el Monumental podría significar un impulso anímico y deportivo invaluable. La estrategia de Damonte se centrará en fortalecer la defensa, aprovechar las oportunidades de contraataque y buscar la efectividad en la definición. El Tiburón confía en su capacidad de sorprender y demostrar que puede competir de igual a igual contra los grandes del fútbol argentino.

La motivación es alta y el equipo está dispuesto a dejarlo todo en el campo de juego. La esperanza de los hinchas de Aldosivi reside en la posibilidad de ver a su equipo lograr una hazaña en el Monumental y dar un paso importante hacia la salvación. El partido contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien será asistido por Diego Yamil Bonfá y Adrián Del Barba.

Gonzalo Pereira será el cuarto árbitro, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR, con la asistencia de Lucas Comesaña. La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports, permitiendo a los aficionados seguir el minuto a minuto a través de la señal de televisión y la web de Clarín.

En cuanto a las formaciones probables, River Plate podría saltar al campo de juego con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña en la defensa; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván en el mediocampo; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas en el ataque. Por su parte, Aldosivi se presentaría con Axel Werner en el arco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez en la defensa; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García en el mediocampo; y Nicolás Cordero en el ataque.

La expectativa es alta y los aficionados de ambos equipos se preparan para vivir un partido emocionante y lleno de incertidumbre. El encuentro promete ser un espectáculo deportivo de alto nivel, con dos equipos que buscarán imponer su juego y llevarse los tres puntos en disputa





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