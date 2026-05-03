River busca asegurar el segundo puesto ante un Tucumán en crisis

River Plate enfrenta a Atlético Tucumán en el Monumental con el objetivo de consolidar el segundo lugar en la tabla del Torneo Apertura, mientras que el Decano necesita desesperadamente sumar puntos para evitar el descenso.

River Plate se prepara para cerrar su participación en la fase regular del Torneo Apertura este domingo, con un encuentro crucial ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet regresa al ámbito local tras una importante victoria en Brasil frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, un resultado que inyectó confianza y moral a la plantilla. El objetivo principal para este partido es asegurar el segundo lugar en la tabla de posiciones, una meta fundamental que les permitiría definir los octavos de final del torneo como locales, lo cual representa una ventaja significativa en la búsqueda del campeonato.

La necesidad de consolidar esta posición impulsa al equipo a buscar una victoria contundente ante un rival que llega a Núñez con la urgencia de sumar puntos para escapar de la zona de descenso y mejorar su rendimiento general en el campeonato. La situación de Atlético Tucumán es delicada, ubicándose en la 13ª posición de la tabla y enfrentando serias complicaciones tanto en el promedio del descenso como en la tabla anual.

Su desempeño como visitante es particularmente preocupante, con una racha negativa que supera los 250 días sin conseguir una victoria fuera de casa, acumulando 13 derrotas consecutivas lejos del Estadio José Fierro. Su último punto obtenido como visitante data del 18 de agosto pasado, en un empate frente a Sarmiento en Junín. Este largo período sin sumar puntos fuera de casa refleja las dificultades que enfrenta el equipo para mantener la competitividad y obtener resultados positivos en condición de visitante.

Para River Plate, este encuentro no solo representa la oportunidad de asegurar el segundo lugar en la tabla, sino también una valiosa ocasión para rotar piezas y preservar a algunos jugadores clave de cara al próximo compromiso internacional. El jueves, el equipo viajará a Venezuela para enfrentar a Carabobo en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, un partido que se anticipa como determinante para definir el liderazgo del grupo.

La posibilidad de darle descanso a algunos titulares y darle minutos a otros jugadores permitirá a Coudet evaluar diferentes opciones y mantener a la plantilla fresca y motivada para ambos torneos. La rotación estratégica también puede ser beneficiosa para evitar lesiones y fatiga en un calendario apretado. El partido contra Atlético Tucumán se presenta como una oportunidad ideal para experimentar con diferentes formaciones y tácticas, sin comprometer la búsqueda de la victoria.

La confianza depositada en el plantel y la capacidad de adaptación del equipo son factores clave para afrontar este desafío con éxito. El encuentro también permitirá a los jugadores que tengan la oportunidad de ingresar al campo demostrar su valía y contribuir al logro de los objetivos del equipo. La competencia interna por un lugar en el once titular es alta, lo que motiva a los jugadores a dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y partido.

El partido se espera que sea un encuentro dinámico y disputado, con River Plate buscando imponer su juego ofensivo y aprovechar el factor local para asegurar la victoria. Atlético Tucumán, por su parte, intentará sorprender con un planteamiento táctico sólido y aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos. La apertura del marcador llegó a través de un gol inesperado de Renzo Tesuri para el Decano, lo que añade un elemento de sorpresa al desarrollo del encuentro.

Las probables formaciones del encuentro reflejan la estrategia de ambos equipos. River Plate alineará a Santiago Beltrán en el arco, con una defensa compuesta por Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero y Matías Viña. El mediocampo estará integrado por Lucas Silva, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza, mientras que la delantera contará con Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

Por su parte, Atlético Tucumán saltará al campo con Luis Ingolotti en el arco, una defensa conformada por Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván. El mediocampo estará compuesto por Renzo Tesuri, Leonel Vega y Lautaro Godoy, mientras que la delantera contará con Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. El partido será dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez y se disputará en el Estadio Monumental a las 18:30, con transmisión en vivo por ESPN Premium.

Se anticipa un ambiente vibrante en las tribunas, con la afición de River Plate alentando a su equipo en busca de una victoria que les permita cerrar la fase regular del Torneo Apertura de la mejor manera posible





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