River: Agustin Ruberto sufre rotura de ligamentos cruzados en rodilla izquierda por segunda vez

River FC ha recibido una dura noticia, ya que su delantero Agustín Ruberto ha sufrido la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda por segunda vez en su carrera. El jugador había estado recuperado de una lesión similar hace más de un año y venía de jugar como titular en la derrota frente a Atlético Tucumán. Ahora, Ruberto deberá esperar a que se desinflame la zona para programar su cirugía y comenzar una larga rehabilitación.

River conoció este jueves una dura noticia: el delantero Agustín Ruberto sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda por segunda vez en su carrera.

El delantero venía de ser titular hace 10 días atrás en la derrota frente a Atlético Tucumán (0-1) por la última fecha regular del Torneo Apertura. Ruberto no venía con continuidad en el ciclo del Chacho Coudet y ante los tucumanos sumó su primera presencia desde el inicio con 45 minutos hasta ser reemplazado por Maximiliano Salas.

El delantero, de 20 años, tuvo una larga recuperación los ligamentos cruzados de la misma pierna hace más de un año cuando representaba a la Selección argentina juvenil. Ahora le volvió a ocurrir la misma lesión, y estará aproximadamente entre 9 y 12 meses fuera de las canchas.

Por lo pronto, Ruberto, quien este miércoles ante Gimnasia no estuvo en el banco suplentes producto de la lesión, deberá esperar a que se desinflame la zona para luego programar su cirugía, ser intervenido y comenzar con la larga rehabilitación por segunda vez en el lapso de un año y medio. Hasta el momento, el delantero de 20 años llevaba solo 274 minutos en cancha, distribuidos en siete encuentros, cinco con Marcelo Gallardo como DT y los dos restantes con Eduardo Coudet, ante Atlético Tucumán y Bragantino en Copa Sudamericana





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