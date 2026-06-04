Riquelme y Pérez cruzan promesas electorales: Mourinho, Haaland y Rodri en el centro del debate madridista

En la recta final de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme y Florentino Pérez protagonizan un duelo de anuncios. Riquelme apuesta por un proyecto propio, descartando a Mourinho y asegurando avances con Haaland y Rodri, mientras Pérez oficializa la posible vuelta del técnico portugués y enfatiza su historial de fichajes estelares. Todas las opciones sobre la mesa a una semana del veredicto electoral.

Este martes, Enrique Riquelme acaparó la atención mediática al presentar sus planes y promesas para la composición del primer equipo de Real Madrid de cara a la próxima temporada.

Simultáneamente, Florentino Pérez, desde una cuenta en X creada específicamente para la campaña electoral, oficializó lo que era un rumor persistente: el regreso de José Mourinho como entrenador, confirmando así la tensa competencia entre ambos candidatos a la presidencia del club. Mientras Riquelme era entrevistado en el programa El Hormiguero, Pérez publicaba un mensaje que dejaba entrever el acuerdo con el técnico portugués, marcando un contrapunto estratégico en la carrera electoral.

Riquelme, por su parte, desmarcó públicamente a Mourinho de su proyecto. Declaró que Nuestro estilo es completamente diferente al del portugués, a quien calificó como gran entrenador pero descartó para su visión.

Aunque no reveló quién sería su candidato a la banca, adelantó que maneja nombres de peso con pasado en el club, como Raúl, para asumir el rol de coordinador de las categorías inferiores, un Movimiento que recuerda la salida de Raúl como entrenador del Castilla en 2025 al ver cerradas sus opciones de ascenso. En el plano de fichajes, Riquelme se centró en dos figuras clave: Erling Haaland y Rodrigo Hernández, el Balón de Oro 2024.

Sobre el noruego, afirmó que es el jugador que quiere la gran mayoría del madridismo. Respecto a Rodri, aseguró haber mantenido conversaciones con su representante y que el centrocampista muestra buena predisposición, destacando que es un gran jugador en una posición que el Madrid necesita reforzar. Riquelme también habló de una posible reincorporación de un canterano formado en el club, actualmente en el Como, al que elogiaba por su calidad y proyección.

Florentino Pérez, en su intervención, reforzó la idea de continuidad y éxito histórico. Afirmó que con él siempre jugarán los mejores y ufanamente recordó la lista de figuras que han vestido la camiseta del club bajo su mandato, desde Figo y Zidane hasta Cristiano y Benzema, señalando que no es difícil atraer talento.

Para justificar la opción Mourinho, hiciera un repaso de la trayectoria del DT en el club entre 2010 y 2013, valorando que sentó las bases para las conquistas europeas posteriores, aunque no ganó la Champions. También consideró que Mourinho tiene la personalidad necesaria para manejar un vestuario conflictivo, como el que protagonizó una pelea entre Tchouaméni y Valverde. Varias incógnitas rodean el futuro de la institución.

El posible retorno de Mourinho, los fichajes estelares de Haaland y Rodri, y la elección del próximo entrenador son solo algunas de las piezas de un tablero que se definirá con las elecciones presidenciales del próximo domingo. Mientras tanto, el club navega entre promesas de campaña, afirmaciones cruzadas y la expectativa por un nuevo ciclo, todo en medio de un clima de alta tensión política y deportiva





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