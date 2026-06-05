Riquelme ve a Vasco como principal candidato para suceder a Ubeda como técnico xeneize

Boca le ofreció formalmente el cargo de entrenador al Vasco Arruabarrena. Después de la doble eliminación del Torneo Apertura y la Copa Libertadores, el Vasco fue elegido para tener su segundo ciclo en el club. Un hombre de la casa, formado en La Candela y multicampeón en el primer ciclo de Carlos Bianchi. Arruabarrena es un DT que reúne consenso en el Mundo Boca. Bonachón pero también de personalidad, querido por todos, conocedor de los pasillos de la Bombonera y de cómo debe manejarse en un club tan grande, y sin dudas, muy trabajador. Y sobre todas las cosas, trasciende cualquier tipo de grieta, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros ídolos.

Riquelme tiene al Vasco como principal candidato para suceder a Ubeda como técnico xeneize. Boca le ofreció formalmente el cargo de entrenador al Vasco Arruabarrena.

Después de la doble eliminación del Torneo Apertura y la Copa Libertadores, un fin de semana de silencio y teléfonos apagados, y la salida de Claudio Ubeda, el elegido fue el Vasco para tener su segundo ciclo en el club. Un hombre de la casa, formado en La Candela y multicampeón en el primer ciclo de Carlos Bianchi. Arruabarrena es un DT que reúne consenso en el Mundo Boca.

Bonachón pero también de personalidad, querido por todos, conocedor de los pasillos de la Bombonera y de cómo debe manejarse en un club tan grande, y sin dudas, muy trabajador. Y sobre todas las cosas, trasciende cualquier tipo de grieta, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros ídolos. Boca es Boca. Soy hincha.

Nací ahí y te mueve todo. Soy nacido en Boca y cuando uno habla del club se le mueven las cosas, dijo justamente el Vasco unas semanas atrás, cuando todavía estaba Ubeda y las posibilidades de clasificar a los octavos de la Libertadores se mantenían en pie. En ese momento, no se metió mucho más en la chance de volver a ser el DT porque había alguien en el cargo y creía que no va a suceder.

Murió el Indio Solari, ex líder de Los Redondos, leyenda del rock nacional y fanático de Boca. Mira también. Mira también. Temas que aparecen en esta nota





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