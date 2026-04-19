Riquelme rompe el silencio y estará en el Monumental para el Superclásico: un gesto de peso para Boca

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sorprendió al anunciar su presencia en el Estadio Monumental para el crucial Superclásico ante River Plate. Esta decisión marca un punto de inflexión en su gestión como dirigente, buscando respaldar al equipo en territorio hostil en un momento clave de la temporada.

La previa del Superclásico de este domingo, pautado para las 17 horas, ha sido marcada por una decisión significativa por parte de la dirigencia de Boca Juniors . Juan Román Riquelme , el máximo referente y presidente del club, confirmó su asistencia al Estadio Monumental para brindar su apoyo al plantel que dirige Claudio Úbeda. Este gesto adquiere una relevancia especial, dado que se trata de la segunda ocasión en la que el ídolo máximo del club visita la casa de su eterno rival desde que asumió la presidencia.

La relación de Román con las visitas al Monumental, en su rol de mandatario, ha sido notablemente distante hasta ahora. Su única aparición oficial en el reducto millonario como presidente tuvo lugar durante el empate 1-1 por la Copa de la Liga en la edición de 2024. En contraste, prefirió no asistir al último antecedente, donde Boca sufrió una derrota por 2 a 1 en el Torneo Apertura de 2025.

Sin embargo, el presente escenario, con el equipo ostentando una racha invicta de 12 partidos y un ánimo renovado tras una contundente goleada en la Copa Libertadores, ha impulsado al directivo a hacerse presente. Busca infundir confianza y respaldo a sus jugadores en un estadio que, estadísticamente, se le ha mostrado esquivo en términos de victorias durante su gestión como presidente. Aún no ha logrado celebrar un triunfo allí bajo su mandato.

Durante la conferencia de prensa organizada por la AFA este viernes, donde compartió atril con el presidente de River, Stefano Di Carlo, y el mandamás de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, Riquelme transmitió una imagen de serenidad y optimismo. Al ser consultado sobre sus sensaciones de cara al inminente enfrentamiento, su respuesta fue clara y directa: 'Felicidad'. 'El Superclásico es único, sea en nuestra casa o en la de ellos. Se ve en todo el mundo y eso hace que sea el clásico más importante del mundo. Ojalá tengamos la suerte de poder disfrutarlo mucho, es fútbol, que gane el que juegue mejor', declaró el legendario número 10, procurando un mensaje de paz y deportividad, pero sin soslayar la trascendencia del encuentro.

La trayectoria de Juan Román Riquelme enfrentando a River Plate en el Monumental se encuentra sembrada de momentos memorables en su etapa como futbolista. A lo largo de los 10 encuentros que disputó en dicho escenario, logró tres victorias y acumuló cuatro empates. Su debut en el Monumental fue un hito, acontecido en el Torneo Apertura de 1998, con una victoria para Boca por 2 a 1. En aquel partido, Riquelme ingresó en el entretiempo en reemplazo de nada menos que Diego Armando Maradona, marcando así el último encuentro oficial del 'Pelusa' en su carrera.

Los aficionados xeneizes también guardan en su memoria su icónico golazo de tiro libre en la Copa Libertadores del año 2000, un tanto que resonó en Núñez. Esta tarde, desde el palco presidencial, Riquelme aspira a que su presencia se convierta en un talismán para Boca Juniors, un amuleto que les permita romper la sequía de dos años sin conocer la victoria en el estadio de su rival histórico y reencontrarse con la gloria en el corazón del territorio millonario. La expectativa es máxima, no solo por lo que representa el partido en sí, sino por el profundo significado de la presencia de su máximo líder en un escenario que ha sido testigo de grandes gestas futbolísticas y que ahora, bajo su nueva investidura, busca ser el escenario de un nuevo capítulo victorioso para la historia de Boca





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