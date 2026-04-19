Riquelme, presente en el Monumental: Apoyo total a Boca en la previa del Superclásico

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, arribó al Estadio Monumental para presenciar el Superclásico contra River Plate. Su llegada, acompañada por un fuerte despliegue de seguridad y cámaras, fue recibida con gran expectación. El dirigente ingresó al vestuario visitante para saludar a los jugadores y empleados del club, enviando un mensaje de respaldo total al equipo que atraviesa un invicto de doce partidos.

La expectación siempre acompaña a Juan Román Riquelme , y su llegada al Estadio Monumental para presenciar el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate no fue la excepción. El presidente de Boca Juniors , figura emblemática y referente máximo del club, hizo su entrada al coloso de Núñez con una puntualidad que, aunque ligeramente demorada, no pasó desapercibida. Las cámaras de televisión y los flashes de las cámaras fotográficas se abalanzaron sobre él, pero Riquelme , acostumbrado a este escrutinio público, transitó con aplomo. Caminó directamente hacia el vestuario visitante, donde aguardaba el plantel de Boca, acompañado por un discreto pero efectivo equipo de seguridad.

Una vez dentro, Riquelme se tomó un momento para saludar a los empleados del club, aquellos que trabajan incansablemente detrás de escena para que el equipo funcione a la perfección. Posteriormente, se adentró en el corazón del vestuario xeneize, un espacio cargado de historia y de innumerables recuerdos de sus épocas como jugador estrella, donde vivió tardes de gloria y emociones imborrables. Su presencia en este santuario, incluso antes del pitido inicial, ya transmitía un aura de liderazgo y compromiso.

Desde el palco, donde compartirá la experiencia del partido con la delegación boquense que viajó desde Buenos Aires, Riquelme se erige no solo como un aficionado más, sino como un símbolo de la confianza y el respaldo que el club deposita en su equipo. La única excepción a la norma de no ingresar al vestuario fue para Ricardo Rosica, secretario general de la institución, y el personal de prensa del club, quienes también tuvieron acceso para coordinar la logística y la comunicación.

La influencia de Riquelme se percibe incluso desde las alturas del estadio; cada uno de sus gestos, cada mirada dirigida al campo de juego, es analizada y percibida como un indicador del apoyo incondicional que Boca Juniors brinda a sus futbolistas y a su cuerpo técnico. El equipo llega a este crucial enfrentamiento en un momento de excelente forma. Doce partidos consecutivos sin conocer la derrota hablan de un envión anímico significativo, de la consolidación de un estilo de juego y de la profunda confianza que existe tanto en el cuerpo técnico como en el plantel.

La presencia de Riquelme, en este contexto, trasciende la mera asistencia. Se interpreta como un mensaje potente y claro: respaldo total, sin fisuras, a los jugadores, a los estrategas que dirigen desde el banco y al brillante presente que atraviesa la institución. Es la reafirmación de un proyecto que busca devolver a Boca Juniors a la cima del fútbol argentino y sudamericano, con la impronta y la visión de uno de sus máximos ídolos.





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