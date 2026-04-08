Riquelme, fiel a su costumbre: presente en el partido de Boca contra Universidad Católica

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, asistió al partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica, reafirmando su compromiso con el equipo. Analizamos su presencia, su ubicación en el estadio y su evolución desde su rol anterior. Además, repasamos los próximos compromisos del club y la importancia de su apoyo.

El presidente de Boca Juniors , Juan Román Riquelme , mantuvo su costumbre de acompañar al equipo, presenciando el reciente partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica . La presencia de Riquelme , ya sea en encuentros dentro o fuera del país, se ha vuelto un sello distintivo de su gestión. Su llegada al estadio, como es habitual, se produjo junto al plantel, antes de dirigirse al sector asignado por la seguridad local y el personal de Boca para él y el resto de los dirigentes.

En esta ocasión, la ubicación elegida fue una zona sin divisiones de vidrio, permitiéndole vivir el partido en un espacio abierto y menos concurrido. Desde allí, Riquelme pudo disfrutar de los 90 minutos del encuentro con tranquilidad y, por supuesto, acompañado de su inseparable mate. \Esta práctica de acompañar al equipo es una constante en las acciones de Riquelme desde que asumió la presidencia. En su etapa anterior, como vicepresidente y responsable del fútbol, sus apariciones en los viajes eran menos frecuentes, generalmente reservadas para los partidos más importantes de Boca. El cambio refleja un mayor involucramiento y cercanía con el plantel y la hinchada. La pasión y el compromiso de Riquelme con Boca se manifiestan en cada oportunidad que tiene para apoyar al equipo desde la tribuna. Este gesto, además de ser valorado por los jugadores y la afición, contribuye a fortalecer el sentido de unidad y pertenencia en el club. La presencia de Riquelme, en definitiva, se ha convertido en un símbolo de la gestión actual y en un estímulo para el equipo en cada partido. \En cuanto a los próximos compromisos, Riquelme ya tiene previsto presenciar dos partidos en su palco de la Bombonera: el sábado contra Independiente y el martes frente al Barcelona de Ecuador. Posteriormente, realizará una visita al estadio Monumental el domingo 19, donde en su última visita, que coincidió con el último partido de Fernando Gago, el presidente estuvo ausente. La atención ahora se centra en los próximos desafíos de Boca, tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores, con la expectativa de ver a Riquelme presente, respaldando al equipo en cada paso. La afición celebra la constancia y el compromiso del presidente, considerando su apoyo fundamental para alcanzar los objetivos del club. Los videos del debut de Boca en la Libertadores, el golazo de Paredes y el festejo especial, así como el conflicto entre los jugadores de Boca y Universidad Católica que resultó en la amonestación temprana de Paredes, son algunos de los momentos clave del partido que también capturaron la atención





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