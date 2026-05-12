RILF: ARCA publica guía sobre los pasos a seguir para informar nuevos vínculos laborales bajo el régimen de incentivo a la formalización laboral

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó una guía con precisiones sobre los pasos a seguir para informar los nuevos vínculos laborales bajo el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RILF). El régimen otorga una reducción significativa en las contribuciones patronales a quienes contraten nuevos empleados, los cuales deben cumplir con ciertos criterios y promover el empleo registrado a nivel nacional.

Tras su reglamentación la semana pasada, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RILF) ya comenzó a aplicarse oficialmente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió una guía con precisiones sobre los pasos que deben seguir los empleadores para informar los nuevos vínculos laborales bajo este sistema.

El beneficio regirá durante los primeros 48 meses desde el alta de cada relación laboral y implica una fuerte reducción de las contribuciones patronales por cuatro años





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