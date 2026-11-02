RIGI aprueba nuevos proyectos: inversiones totales superan los u$s 79.000 millones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones consolida su cartera con 29 iniciativas avaladas. El total de capital comprometido alcanza los u$s 79.000 millones en sectores clave como Vaca Muerta y minería.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI) consolidó su portafolio de proyectos con la aprobación de dos nuevas iniciativas, elevando la cantidad total de proyectos avalados a 29. Este movimiento incrementa el compromiso de capital privado hacia los u$s 79.000 millones en inversiones a lo largo del territorio nacional. La medida refuerza la apuesta por el desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta y la expansión del sector minero en el norte del país.

Detalles del RIGI y proyectos avalados

Tras el visto bueno definitivo del Comité Evaluador, el programa cuenta con 27 proyectos ya oficializados mediante su publicación en el Boletín Oficial. Adicionalmente, dos iniciativas presentadas por Transportadora de Gas del Sur (TGS) recibieron la luz verde del Gobierno nacional y esperan su publicación formal en el registro oficial. Esta estructura garantiza un marco de seguridad jurídica para los capitales destinados a infraestructura energética e industrial.

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La distribución geográfica de estas inversiones abarca diez provincias argentinas, demostrando un alcance estratégico en diversas jurisdicciones. La concentración más significativa se observa en regiones vinculadas con la formación geológica de Vaca Muerta y en zonas ricas en recursos minerales. Los proyectos no se limitan a la extracción, sino que incluyen desarrollo industrial, generación de energía limpia y modernización de la logística de transporte.

Posiciones de actores y sectores clave

Río Negro se posiciona como un nodo central con cuatro proyectos de infraestructura energética y desarrollo de hidrocarburos. El total de capital invertido en esta provincia alcanza los u$s 19.721 millones. Entre las iniciativas destacadas figura el Oleoducto Sur (VMOS) con u$s 2.900 millones y el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que concentra u$s 15.156 millones. Estas obras son fundamentales para la exportación de recursos.

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San Juan lidera el despliegue minero con cuatro proyectos que suman inversiones por u$s 13.510 millones. Estas iniciativas contemplan la creación de más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos. El proyecto Vicuña representa la mayor parte del capital con u$s 9.737 millones, seguido por Los Azules con u$s 2.672 millones. La expansión de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en Valle de Mina Veladero aporta u$s 436 millones adicionales.

En el noroeste, Catamarca concentra seis proyectos mineros con un monto total de u$s 9.238 millones. El proyecto Agua Rica destaca por su magnitud con u$s 6.394 millones, mientras que Diablillos aporta u$s 764 millones con presencia compartida con Salta. Salta suma tres iniciativas mineras por u$s 4.055 millones, enfocadas en litio y metales preciosos. El proyecto Rincón lidera con u$s 2.744 millones, mientras que Sal de Oro II aporta u$s 547 millones.

Impacto real y próximos pasos

El impacto económico se proyecta en la generación de 133.076 empleos directos e indirectos en las 27 iniciativas ya publicadas. Estas iniciativas representan un capital total de u$s 76.173 millones. Algunas operaciones tienen alcance interprovincial, lo que significa que una misma inversión puede asociarse a múltiples jurisdicciones para optimizar la logística y la cadena de valor regional.

Neuquén reúne cinco iniciativas por u$s 24.859 millones centradas en hidrocarburos. El proyecto Bajo del Choique-La Invernada concentra u$s 12.240 millones, mientras que Los Toldos aporta u$s 6.432 millones. La infraestructura de transporte también se beneficia con el proyecto San Matías Pipeline con u$s 1.300 millones y la Ampliación Mega con u$s 365 millones, esta última compartida con otras provincias.

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La Pampa invierte u$s 915 millones en gasoductos y procesamiento, destacando la Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno con u$s 550 millones. Buenos Aires aporta u$s 4.961 millones en proyectos industriales y eólicos. La planta de Fertilizantes lidera con u$s 2.693 millones, mientras que la factoría Toyota suma u$s 1.341 millones y el Parque Eólico Olavarría aporta u$s 276 millones.

Mendoza cierra el listado con u$s 1.102 millones en el Parque Solar El Quemado y PSJ Cobre Mendocino. Jujuy proyecta u$s 1.241 millones en la ampliación de Cauchari Olaroz para generar 1.787 empleos. Santa Fe invierte u$s 277 millones en la Terminal Multipropósito Timbúes para lograr 9.700 empleos. La aprobación de los proyectos de TGS marca el siguiente paso en la habilitación de nuevos activos energéticos.