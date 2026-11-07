Riesgo País supera 900 puntos por temores electorales en Argentina y Brasil

El ministro Santiago Caputo atribuye la subida del riesgo país a más de 900 puntos al miedo de los inversores sobre los comicios de 2027 y las elecciones en EE.UU. y Brasil.

El indicador de riesgo país ha superado la barrera de los 900 puntos, registrando un nivel que no se observaba desde septiembre de 2025, lo que ha disparado las alertas en los mercados financieros locales y globales. El ministro de Economía, Santiago Caputo, explicó que este incremento no responde a un cambio fundamental en la política fiscal, sino principalmente a factores externos y psicológicos vinculados a la incertidumbre política regional.

Origen del Riesgo País y Temor Electoral

Santiago Caputo declaró que la subida del indicador refleja esencialmente el temor de algunos inversores a que el actual modelo económico sea interrumpido. Según el titular de Hacienda, el problema no radica en la permanencia del presidente Javier Milei en el poder, sino en el miedo de que este no continúe en su cargo. Esta percepción de inestabilidad ha generado ventas de activos y un aumento en la prima de riesgo que los mercados exigen para mantener sus posiciones en deuda argentina.

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El funcionario también asoció directamente la suba del riesgo político de los últimos días con los resultados electorales recientes en Brasil y Estados Unidos. Algunos participantes del mercado creen que un cambio en la administración de Washington podría traducirse en una pérdida de apoyo incondicional para el gobierno argentino. Sin embargo, Caputo insistió en que el respaldo de Washington se mantendrá firme, independientemente de los cambios políticos internos en la potencia norteamericana.

Postura de Washington y el Embajador Lamelas

Para desmentir las especulaciones sobre un posible desprendimiento de la alianza estratégica, Caputo recordó las declaraciones del embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas. Este último publicó en la plataforma X que el compromiso de Estados Unidos con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Aunque las mayorías en el Congreso puedan variar, el compromiso bilateral permanece inalterable ante la mirada del gobierno argentino.

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El embajador Lamelas afirmó que cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina. Santiago Caputo utilizó estas palabras para confirmar que la relación entre ambos países no sufrirá variaciones negativas. Esta aclaración busca estabilizar el ánimo de los inversionistas internacionales que utilizan el riesgo país como un termómetro de la confianza geopolítica en la región sudamericana.

Proyecciones para 2027 y Confianza en Milei

Respecto a las proyecciones económicas para 2027, Caputo ratificó el rumbo que ha adoptado el Gobierno nacional y expresó su absoluta confianza en que los votantes valorarán los resultados de la gestión de Javier Milei. El ministro señaló que el presidente es la única persona que garantiza ese rumbo económico y no lo dijo como titular de la cartera de Hacienda, sino como un ciudadano común. Esta identificación personal refuerza la narrativa de que la estabilidad del programa depende de la continuidad de la figura presidencial.

Santiago Caputo manifestó que se va a dormir todos los días sabiendo que están haciendo lo mejor para los argentinos. Añadió que esta convicción va más allá de la simple creencia, basándose en datos concretos. Advirtió sobre la necesidad crítica de sostener las políticas implementadas y evitar cambios de dirección que puedan desatar nuevas turbulencias en el mercado financiero, reiterando que la experiencia y el conocimiento técnico son esenciales para mantener el rumbo trazado.