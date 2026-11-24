El indicador financiero de Argentina supera los 1.000 puntos debido al temor por la reelección de Javier Milei y al clima global. Análisis de expertos.

El indicador de Riesgo País en Argentina registró un repunte significativo superando la barrera psicológica de los 1.000 puntos. Este incremento responde a la convergencia de un entorno macroeconómico global adverso y una profunda incertidumbre política interna en el país. Los analistas del mercado financiero señalan que el clima de miedo está fuertemente ligado a las proyecciones para las elecciones presidenciales de 2027.

Desencadenantes del salto financiero actual

El nivel actual del indicador, que no se observaba desde la tensión previa a los comicios de 2025, se ha multiplicado por más de dos en apenas tres meses. Este movimiento refleja una sobretasa de financiamiento considerablemente más alta de la que deberían pagar los bonos soberanos argentinos en comparación con los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La volatilidad proyectada para el próximo año sugiere que los inversores están descontando riesgos políticos antes de tiempo.

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Análisis de los factores políticos y externos

Los analistas no muestran optimismo ante la situación y algunos expertos consideran que los niveles actuales de 1.000 puntos podrían representar un piso estructural para 2027. A corto plazo, la única vía para reducir la presión sería una mejora en el clima externo, como una pausa en la caída del mercado estadounidense y una recuperación del apetito global por activos de riesgo. Sin embargo, a mediano plazo, el factor determinante sigue siendo interno.

Impacto directo en la deuda y el mercado

El incremento del Riesgo País deteriora directamente las expectativas de pago a los acreedores internacionales. Esta dinámica aleja la posibilidad real de que el Gobierno acceda al mercado internacional para refinanciar compromisos de deuda en moneda extranjera. La situación vuelve inviable la toma de nueva deuda externa, lo que genera un efecto dominó en toda la economía productiva del país.

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Consecuencias para bonos corporativos y provinciales

De manera indirecta, la alta tasa de riesgo limita severamente la emisión de bonos corporativos y provinciales en moneda extranjera. Los bancos y fondos internacionales son reticentes a prestar dinero, afectando especialmente a empresas que no se consideran de primera línea. Este estrangulamiento financiero es crucial para el tipo de cambio, ya que se reduce la entrada de fondos en el mercado de cambios, disminuyendo la oferta de dólares y presionando la estabilidad de la moneda local.

Proyecciones técnicas y escenarios para 2027

Los expertos dividen sus proyecciones según la evolución de las encuestas electorales. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, proyecta que el riesgo podría estabilizarse entre 800 y 1.000 puntos en la primera mitad de 2027, comprimiéndose gradualmente hasta 600 y 700 puntos si mejoran las expectativas. Por otro lado, Nery Persichini de GMA sugiere que, pese al exceso de incertidumbre, 1.000 puntos podría ser un nivel exagerado dado los fundamentos actuales.

Perspectivas de estabilidad y volatilidad electoral

La situación actual contrasta con episodios pasados como las legislativas de 2025 o la gestión de Alberto Fernández, donde los picos de riesgo tuvieron diferentes dinámicas. La actual elección presidencial genera temores mayores a un eventual regreso del kirchnerismo o fuerzas similares. Esta percepción ha llevado a muchos inversores a desprenderse de bonos en dólares, consolidando la volatilidad y manteniendo al país en una zona de riesgo elevado durante el ciclo electoral completo.