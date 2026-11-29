Inversores venden activos argentinos ante temor de reestructuración agresiva si gana el kirchnerismo en 2027. Riesgo país supera los 1.100 puntos.

Los indicadores financieros argentinos reflejan un deterioro significativo impulsado por la incertidumbre política sobre las elecciones de 2027. El mercado anticipa una reestructuración de deuda muy agresiva si el kirchnerismo retorna al poder, lo que ha provocado caídas en bonos, acciones y un disparo del riesgo país.

Reacción del mercado ante incertidumbre política

El riesgo país operó por encima de los 1.100 puntos, niveles no registrados desde la tensión preelectoral de 2025. Esta cifra representa un aumento considerable que evidencia el creciente temor de los inversores respecto a un posible impago de la deuda externa. Los activos locales sufren ventas masivas debido a esta percepción de riesgo soberano.

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Los bonos en dólares acumulan pérdidas fuertes durante las últimas dos semanas. Cuando el riesgo país cedió brevemente a la zona de 400 puntos, los títulos soberanos no lograron recuperar la confianza perdida. Los precios de los bonos en dólares sugieren que los inversores están descontando un escenario de renegociación hostil de la deuda.

El deterioro también es evidente en el mercado de acciones, donde el índice Merval opera por debajo de los u$s1.400 en su equivalencia medida como S&P. Este valor se encuentra muy lejos del récord de u$s2.400 registrado en enero de 2025. La brecha cambiaria se amplía notablemente, marcando máximos desde abril del año pasado previo a la salida parcial del cepo.

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Factores locales y el miedo a la reestructuración agresiva

Operadores del mercado señalan que buena parte de las bajas se explica por factores locales y no solo por el contexto internacional negativo que golpea a los activos emergentes. Las curvas argentinas demuestran que hay un componente idiosincrático claro en las valuaciones de los títulos. La tasa forward entre el AO27 y AO28 medidos contra el dólar CCL pasó de una zona de 11% en julio a tocar el 40% TNA.

La consultora 1816 resalta que la mala performance de los activos indica implícitamente que los inversores creen en una reestructuración muy agresiva. Este temor persiste incluso considerando las abultadas divisas que produce Vaca Muerta y los buenos números fiscales de la administración actual. El AO28, un bono en dólares que vence diez meses después de que inicie el próximo mandato, llegó a operar con una paridad apenas superior al 70% contra CCL esta semana.

Este movimiento de precios contrasta con los títulos de deuda comparables de países con clasificación B, cuyos bonos aumentaron menos de 200 puntos básicos. El repunte de 15% en precios de Nueva York para otros activos del grupo se queda atrás del 40% experimentado en la curva local. El sell-off evidenció que hubo mucho de factor local en estas caídas.

Debate sobre incentivos para pagar versus el populismo

Existe un分歧 en el mercado sobre la viabilidad del pago de la deuda. Una parte de los inversores cree que la próxima gestión, aunque sea conducida por el ala más radicalizada del kirchnerismo, pagará la deuda en dólares. Argumentan que las divisas que produce Vaca Muerta y las cuentas que heredaría de Javier Milei dejarían el camino allanado para cumplir con las obligaciones.

La otra fracción del mercado sostiene que, en caso de un regreso del populismo, hay altas chances de que se opte por no pagar a pesar de tener la posibilidad financiera. Se teme la reincorporación de un discurso radicalizado que desestime las fuentes de ingreso disponibles para los bonistas. Esta cautela empuja a los inversores a desprenderse de activos argentinos con mucha anticipación.

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El horizonte electoral aún está lejos, faltan casi 11 meses para las elecciones. Sin embargo, la anticipación en la venta de activos es notable. Los inversores buscan instrumentos menos riesgosos en un entorno donde la política podría impactar severamente en la solvencia percibida del Estado argentino.

Perspectivas económicas y proyecciones a futuro

Diego Crochi, líder de research y estrategia en Banco Comafi, estima que la economía seguirá teniendo dólares provenientes de Vaca Muerta. Considera que este es un cambio estructural transversal al gobierno actual y que seguirá impactando a la gestión que venga. Es probable que este aporte sea mayor que el que es hoy el sector agropecuario.

Crochi opina que no ve incentivos claros para que un próximo gobierno realice una reestructuración muy agresiva de la deuda en dólares. Recuerda que los bonos en dólares han cotizado históricamente con paridades sumamente bajas, en torno al 20%, debido al mal historial crediticio del país. En un escenario pesimista, tras el cambio estructural en la generación de divisas, podrían operar con niveles superiores pero sostenibles.

La expectativa respecto a un default de la deuda en dólares no es aún peor gracias a los dólares de Vaca Muerta y al ajuste en las cuentas públicas realizado por el gobierno de Javier Milei. Estos factores mitigaron el riesgo total, pero no lo anularon por completo. El miedo a una gestión populista sigue siendo el principal motor de la volatilidad en los mercados financieros argentinos.