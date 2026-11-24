El riesgo país se dispara al máximo desde octubre de 2025 con 1.105 puntos. Los bonos soberanos caen 1,4% mientras Wall Street muestra volatilidad por la Fed y reservas del BCRA.

Este martes 24 de noviembre, los mercados locales reanudaron su actividad tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, registrando una fuerte presión bajista que impactó directamente en la percepción de riesgo del país. El indicador clave, conocido como riesgo país, superó los 1.100 puntos básicos por primera vez desde octubre de 2025, marcando un nuevo máximo en el contexto previo a las elecciones legislativas. Este movimiento financiero revierte abruptamente las subas registradas durante la sesión del lunes 23 de noviembre en Nueva York, evidenciando una desconexión clara entre el comportamiento de los papeles privados y la deuda soberana.

Riesgo país dispara a niveles récord post-feriado

El riesgo país se disparó un 6,9% hasta situarse en 1.105 puntos básicos, consolidando la cotización más alta del último año. Esta caída generalizada de los bonos soberanos alcanza un -1,4% en la jornada, un dato que refleja la pérdida de impulso lograda previamente. La volatilidad del martes contrasta marcadamente con la recuperación observada el lunes, fecha en la cual la Bolsa porteña permaneció cerrada por la celebración nacional, lo que permitió que el rebote internacional no lograra consolidarse en esta rueda de operaciones.

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Desempeño mixto de acciones en Wall Street

En el mercado bursátil norteamericano, las acciones de empresas argentinas (ADRs) operaron con resultados dispares. Globant encabezó los avances con un incremento de 9,46%, seguida por Central Puerto con un suba del 6,16%. Otros valores que registraron subas generalizadas fueron Cresud (+5,46%), Grupo Financiero Galicia (+5,26%) y Mercado Libre (+5,17%). Sin embargo, esta optimización parcial no se extendió a todo el sector; YPF fue uno de los valores que sufrió caídas de hasta 2,7%, mostrando la selectividad de la demanda.

Factores externos condicionan el riesgo soberano

La debilidad en los instrumentos de deuda responde a una combinación de variables internacionales y domésticas que limitan el apetito de los inversores. A nivel global, la incertidumbre sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene bajo presión a los mercados emergentes. La volatilidad en Wall Street y las dudas acerca de las valuaciones de las compañías tecnológicas volvieron a condicionar el desempeño de los activos de riesgo, frenando cualquier intento de recuperación sostenida.

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Escasez de reservas y vencimientos de 2027

El análisis interno revela señales de alerta importantes respecto a la liquidez del sistema financiero. Un punto de atención clave fue que el Banco Central no realizó compras de divisas el viernes, interrumpiendo cuatro ruedas consecutivas con saldo positivo. Las reservas internacionales finalizaron la jornada sin el aporte oficial, lo que aviva los cuestionamientos sobre el ritmo de acumulación de dólares. Sumado a esto, los mercados prestan atención a las necesidades de financiamiento para 2027, con un vencimiento relevante programado para enero de 2027 que el Gobierno deberá afrontar.

Próximos pasos y perspectivas de financiamiento

La evolución futura del riesgo país seguirá siendo la referencia central para medir las condiciones de financiamiento de la Argentina. Los operadores observan con detenimiento la capacidad del Banco Central para fortalecer las reservas y las señales oficiales sobre cómo se gestionararán los próximos vencimientos. Esta dinámica determinará si existe una recuperación real de los bonos soberanos y una mejora tangible en la percepción de los inversores respecto a la economía local.