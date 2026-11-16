Analistas advierten que la caída del Riesgo País es temporal. La sostenibilidad depende de las elecciones de 2027 y la reelección de Javier Milei.

Los operadores financieros advierten que la reciente baja del Riesgo País en Argentina constituye un movimiento transitorio, impulsado por compras de oportunidad en bonos dolarizados tras una fuerte caída previa. Los analistas del mercado señalan que no hay optimismo generalizado, ya que se espera un nuevo alza sostenida hasta 2027, la cual dependerá crucialmente de las expectativas electorales y el temor a un regreso del kirchnerismo.

Mecanismo de la corrección y señales de oportunidad

El indicador, que determina la sobretasa que paga Argentina respecto a Estados Unidos por su deuda en el mercado, experimentó una retracción típica gracias a la compra de activos. Emilio Botto, de Mills Capital, explica que la magnitud de la corrección ayuda a entender parte del movimiento, destacando que el nivel actual es más del doble del mínimo histórico de 402 puntos que se registró en julio. Después de un ajuste de esa magnitud, es esperable observar cierta recuperación de los precios de los bonos, aunque esto no garantiza una tendencia consolidada a largo plazo.

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Dos señales favorables contribuyeron a esta dinámica reciente. Por un lado, las declaraciones sobre una posible suspensión de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) fueron interpretadas por el mercado como una oportunidad para ampliar los consensos legislativos. Por otro lado, aunque persisten factores que condicionan una recuperación sostenida, como la incertidumbre respecto al calendario electoral y la actividad económica con desempeños dispares entre sectores, el evento político de esta semana podría generar cierto alivio en los inversores.

Posiciones de los actores y el temor al kirchnerismo

La consultora Quantum Finanzas, dirigida por el economista Daniel Marx, resalta que la desconfianza del mercado hacia ciertos sectores políticos es notable y que el temor a un regreso del kirchnerismo en 2027 es inmenso, lo cual ya se refleja en los precios de los activos. Este miedo contrasta con países de la región con fundamentos económicos menos sólidos, evidenciando que el mercado pasa factura por los históricos desmanejos políticos en Argentina. La trayectoria futura del riesgo país estará sujeta al ritmo y la intensidad de las encuestas de intención de voto hacia Javier Milei o cualquier otro candidato pro-mercado que mantenga el rumbo de las reformas económicas.

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Impacto en la reelección y próximos pasos legislativos

Para el corto y mediano plazo, los inversores no son optimistas respecto a la dinámica de los activos argentinos, y la cautela seguirá firme hasta que se aclare el panorama político y la continuidad del programa económico más allá de 2027. Un evento clave esta semana es el martes, cuando el Senado empezará a tratar en comisión el proyecto oficialista que busca eliminar o suspender las PASO en 2027. Si este proyecto avanza y es aprobado en ambas cámaras del Congreso, sería una señal positiva a favor de la reelección de Milei, ya que le quitaría a la oposición una herramienta clave para organizarse y fortalecerse.

La mejora en indicadores económicos, como inflación, empleo, salarios y consumo, impactaría de manera positiva en el apoyo social a Milei, lo cual a su vez reforzaría las expectativas de reelección. Para hablar de una recuperación sostenida, sería necesario observar una mejora en los factores que explican el deterioro, acompañada por mayores volúmenes de negociación y señales que aporten previsibilidad al financiamiento de los compromisos de 2027, un contexto en el que el Gobierno ha optado por no convalidar tasas altas en las colocaciones de deuda en dólares.