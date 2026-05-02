Riesgo país: Avances y obstáculos en el camino hacia la estabilidad económica

A pesar de una caída en el riesgo país tras las elecciones legislativas, Argentina aún enfrenta desafíos internos y externos que mantienen el indicador en niveles elevados. Un análisis de los factores que influyen en la percepción de los inversores internacionales.

Tras un 2025 marcado por fuertes oscilaciones en el riesgo país , que alcanzó su punto máximo en la previa electoral de octubre, el triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas generó un alivio inmediato en los mercados.

Esta señal de respiro se tradujo en una caída sostenida del índice, que cerró diciembre en 571 puntos, registrando una baja de 64 unidades durante el año anterior. Sin embargo, a pesar del superávit fiscal y del plan del Banco Central (BCRA) para incrementar las reservas, el indicador no logra romper la barrera de los 500 puntos.

Aunque esta semana retrocedió y perforó los 540 puntos base, el riesgo país sigue siendo más del doble que el promedio de América Latina. Esta volatilidad se enmarca en un contexto internacional condicionado por los vaivenes del conflicto entre Estados Unidos e Irán, a lo que se suman causas locales que configuran un escenario de cautela para los inversores internacionales.

Un reciente informe de GMA Capital sintetizó la lectura del mercado: 'Los fundamentos mejoran, pero para los inversores son, por ahora, condición necesaria'. En otras palabras, a pesar de los avances, el país aún enfrenta obstáculos internos que dificultan la reducción del riesgo país.

Aunque Argentina cerró el primer trimestre con un superávit primario de 0,6% del PIB y el BCRA acumuló compras por u$s 6700 millones en apenas cuatro meses, la mejora resulta insuficiente en comparación con el desempeño de los países vecinos. Según la consultora, el indicador de sobrecosto financiero de Argentina contrasta con los 404 puntos de Ecuador o los 261 de América Latina.

'La sensación de que ´podríamos haber performado mejor´ está basada en la solidez de los fundamentos. Argentina no alteró su conducta fiscal y explotó la coyuntura de precios internacionales por la vía comercial con un saldo en bienes de u$s 2523 millones solo en marzo', señalaron los analistas. En este sentido, ¿cuáles son los cuatro factores que advierten los inversores y que impiden la caída del riesgo país?

Uno de los principales factores de preocupación es la evolución de la actividad económica y el fenómeno de las 'dos velocidades'. El relevamiento describe un período cada vez más heterogéneo, con sectores vinculados al comercio exterior en franco ascenso, como la minería (9,9% interanual), el agro (8,4%) y la intermediación financiera (6%).

Sin embargo, los rubros más intensivos en la creación de empleo siguen en descenso, con retrocesos en la industria (-8,7%), el comercio (-7%) y la construcción (-0,6%). Esta dualidad implica que, aunque la recuperación se sostiene, la realidad es dispar según el rubro. De cara a marzo, los indicadores anticipados sugieren un repunte de la actividad basado en acero y patentamiento de motos.

No obstante, la debilidad de la demanda interna sigue siendo el principal condicionante del crecimiento, en un contexto donde 'los sectores intensivos en empleo siguen rezagados y los salarios privados registrados se ubican aún un 3,5% en términos reales por debajo de noviembre de 2023'.

'Con poco margen en el plano fiscal, el foco vuelve a ponerse sobre la dinámica de la demanda. Sin embargo, la incógnita es si el esquema actual alcanza para traccionar una mejora generalizada', indicó el relevamiento. El programa para robustecer las reservas también esconde una paradoja que profundiza las dudas entre los inversores.

El informe destacó la racha compradora de divisas del BCRA en lo que va del año, pero advirtió por un efecto bumerán: la inyección de pesos que la demanda de dinero aún no absorbe.

'En un escenario de demanda de dinero débil, la mayor oferta de pesos tiende a generar excedentes de liquidez', explicó GMA Capital. De esta forma, 'el retiro de liquidez no solo termina predominando sobre la emisión cambiaria, sino que la supera'.

'Con una demanda de dinero que no crece, la expansión no encuentra canal de absorción genuino y termina siendo esterilizada con deuda', añadió. En este contexto, el crédito 'empieza a ganar relevancia' como alternativa, pero con condiciones financieras restrictivas. En ese marco, mencionaron a las tasas elevadas como un condicionante clave para la expansión del consumo y la inversión, con los préstamos personales alrededor del 70% y el financiamiento con tarjeta cerca del 78%.

Asimismo, el humor social muestra señales de desgaste que el mercado no deja pasar por alto.

'El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó un 10,1% en la comparación interanual de marzo', destacó el informe. Esta dinámica, sumada a la estimación electoral que plantea GMA Capital, suma nerviosismo entre los inversores de cara a los comicios del próximo año.

'Esto dejaría interrogantes concretos más vinculados a la conformación de la oposición que a la musculatura del oficialismo'





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