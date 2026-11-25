El riesgo país argentina alcanza máximos en más de un año por encima de 1100 puntos mientras el dólar oficial registra 1615 pesos, tensionando las reservas y el acceso a financiamiento.

La crisis financiera en Argentina se profundizó este martes con un salto significativo en la percepción de riesgo internacional y una devaluación nominal histórica del peso. El riesgo país, un indicador clave elaborado por JP Morgan que mide la prima de riesgo sobre la deuda soberana, superó los 1100 puntos básicos, alcanzando un máximo de 1108 unidades durante la jornada operativa. Paralelamente, el Banco Nación registró en sus pizarras un nuevo récord nominal para el dólar oficial, que cerró en 1615 pesos argentinos.

Detalle del mecanismo de riesgo país

El indicador del riesgo país refleja la diferencia en rendimientos entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Con el valor situándose en torno a los 1100 puntos, esta diferencia llega a los 11 puntos porcentuales, un nivel estructuralmente elevado que obstaculiza severamente la capacidad del Gobierno nacional para reemitir deuda en los mercados internacionales bajo condiciones de tasas de interés razonables. Este escenario contrasta drásticamente con la trayectoria reciente del activo; a principios de noviembre, la métrica operaba por debajo de los 800 puntos, y en julio había tocado un mínimo histórico de 402 unidades.

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La recuperación momentánea que mostraron los activos argentinos en Wall Street el lunes precedente no logró consolidarse, ya que la plaza financiera porteña permanecía cerrada por feriado. La volatilidad reciente se ha caracterizado por una ola de ventas masivas intensificada durante la segunda mitad de noviembre. Los bonos en dólares con vencimiento en 2030, tanto aquellos emitidos bajo legislación local como los bajo normativa extranjera, han acumulado pérdidas superiores al 11 por ciento entre finales de octubre y el viernes anterior a esta jornada crítica.

Posiciones de las partes y presión cambiaria

En el mercado de capitales local, las acciones de empresas argentinas registraron retrocesos fuertes en las últimas jornadas, aunque este martes mostraron un comportamiento dispar entre los diferentes sectores. Sin embargo, la tensión principal recae sobre la divisa estadounidense. El tipo de cambio oficial superó la barrera psicológica y operativa de los 1600 pesos, mientras que el dólar contado con liquidación, instrumento utilizado para girar divisas al exterior mediante operaciones bursátiles, llegó a negociarse por encima de los 1800 pesos.

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La autoridad monetaria y económica ha asentado su estrategia para la desaceleración de la inflación en la estabilidad del tipo de cambio, por lo que esta mayor presión introduce una incertidumbre significativa sobre la evolución de los precios internos. Uno de los interrogantes centrales para los inversores y analistas se relaciona con la disponibilidad real de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda que se acercan. La liquidez externa es el factor determinante que está dictando la cautela generalizada en el mercado.

Impacto en reservas y próximos pasos

Las finanzas públicas enfrentan un desafío estructural importante con los vencimientos programados para enero de 2027, fecha en la que el Tesoro Nacional deberá desembolsar aproximadamente 4500 millones de dólares para pagar a los tenedores privados de títulos públicos. Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron el viernes pasado en 49.362 millones de dólares. No obstante, es crucial destacar que este monto total incluye fondos que no son de libre disponibilidad para la autoridad monetaria, lo que restringe la capacidad operativa inmediata.

La dificultad para acumular reservas propias continúa siendo uno de los puntos débiles fundamentales del esquema económico vigente. El aumento del riesgo país plantea una dificultad adicional para una administración que ha hecho del ajuste fiscal uno de los pilares centrales de su gestión política. Es importante notar que el equilibrio de las cuentas públicas medido en pesos no garantiza por sí mismo la disponibilidad de las divisas necesarias para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera.

Contexto internacional y perspectivas

A esto se suma el impacto negativo que las políticas de restricción fiscal y monetaria están ejerciendo sobre el nivel de actividad económica, el consumo y la inversión privada. La recuperación de la economía resulta relevante tanto para sostener los ingresos tributarios del Estado como para mejorar las perspectivas de rentabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio. Un escenario de menor actividad profundiza los riesgos de insolvencia externa.

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El contexto internacional tampoco ofrece un margen favorable para la entrada de capitales. Las bolsas estadounidenses atraviesan semanas de fuertes oscilaciones, particularmente en el sector tecnológico vinculado a la inteligencia artificial. Las dudas sobre las elevadas valuaciones y la rentabilidad futura de estas inversiones provocaron movimientos bruscos de capitales hacia activos más defensivos. Además, la incertidumbre respecto a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés internacionales elevadas, reduciendo el atractivo de las inversiones en países emergentes.

En el caso específico de Argentina, este contexto externo hostil se combina con dificultades propias estructurales. La evolución limitada de las reservas, la intensa presión sobre el dólar y las necesidades de financiamiento masivo proyectadas para 2027 explican la cautela extrema de los inversores institucionales. El salto del riesgo país demuestra que, pese al rigor en el ajuste de las cuentas públicas, el Gobierno todavía enfrenta obstáculos importantes para recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito.