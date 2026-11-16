Riesgo País Argentina: Analistas Advierten que la Baja es Transitoria por Miedo al Kirchnerismo 2027

El riesgo país argentino muestra señales de bajada temporal impulsada por compras de bonos. Los mercados exigen claridad sobre la reelección de Javier Milei y la suspensión de las PASO para una estabilidad sostenible hasta 2027.

Los operadores financieros advierten que la reciente disminución del indicador de sobretasa que paga Argentina frente a Estados Unidos por tomar deuda externa no representa un cambio estructural, sino una fluctuación transitoria. Los analistas de mercado reclaman señales concretas y positivas para lograr una compresión sostenida del riesgo, pero mantienen un escepticismo generalizado ante el panorama actual. No existe optimismo amplio entre los inversores, quienes interpretan el movimiento como una retracción típica de mercado provocada por compras de oportunidad en bonos en dólares tras un fuerte deterioro previo.

Evaluación de la Corregida por Compras de Oportunidad

El indicador, que determina la prima de riesgo que debe pagar Argentina respecto a los bonos de Estados Unidos, ha experimentado variaciones significativas en pocos días. Para los especialistas, esta dinámica no debe generar ilusiones, ya que se trata de un ajuste técnico impulsado por la entrada de capitales buscando rentabilidad tras la caída previa. La magnitud de esta corrección es relevante, ya que el nivel actual se mantiene más del doble del mínimo histórico de 402 puntos que registró el indicador en julio, evidenciando que aún hay un descuento considerable en los precios de los activos.

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Emilio Botto, especialista de Mills Capital, señala que después de un ajuste de tal magnitud, es esperable observar cierta recuperación de los precios de los bonos en dólares. Esta recuperación se ve complementada por dos señales favorables interpretadas por el mercado: las declaraciones sobre una posible suspensión de las PASO, vistas como una oportunidad para ampliar consensos legislativos, y el contexto general de actividad. Sin embargo, estos factores son insuficientes para hablar de un cambio de tendencia consolidado y duradero en el mediano plazo.

Presión Electoral y el Temor al Kirchnerismo en 2027

La trayectoria futura del riesgo país depende crucialmente de las expectativas electorales, especialmente del temor a un regreso del kirchnerismo en las elecciones de 2027. Los inversores manifiestan una desconfianza notable hacia ciertos sectores políticos, y este miedo ya se refleja claramente en los precios de los activos financieros. La consultora Quantum Finanzas, dirigida por el economista Daniel Marx, ha resaltado que la incertidumbre política es un factor determinante que condiciona la valoración de los instrumentos de deuda pública.

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El ritmo y la intensidad de las fluctuaciones del riesgo país estarán sujetos, entre otros factores, a los números que arrojen las encuestas de intención de voto hacia Javier Milei o algún otro candidato pro-mercado que mantenga el rumbo de las reformas económicas. El temor de los inversores a un retorno del modelo kirchnerista es inmenso y actúa como un techo de vidrio para cualquier mejora técnica. La evidencia sugiere que el mercado pasa factura por los históricos desmanejos económicos de la política argentina, aplicando un descuento elevado ante la posibilidad de un cambio de dirección política en 2027.

Impacto de la Suspensión de las PASO y Factores Clave

Un evento político clave que podría generar alivio temporal en los inversores es el tratamiento del proyecto oficialista para eliminar o suspender las PASO en 2027. El martes, el Senado comenzó a tratar este proyecto en comisión. Si la medida avanza y es aprobada en ambas cámaras del Congreso, sería interpretada como una buena señal a favor de la reelección de Milei, ya que le quitaría a la oposición una herramienta clave para organizarse y fortalecerse políticamente.

Para lograr una baja sostenida del riesgo país, se requiere una combinación específica de factores que aún no se han consolidado totalmente. Estos elementos son la reelección de Javier Milei, una mejora tangible en los indicadores económicos y la suspensión de las PASO. La actividad económica muestra desempeños dispares entre sectores, y persiste la necesidad de dar mayor visibilidad al esquema de financiamiento de los próximos vencimientos. El Gobierno ha optado por no convalidar tasas altas en las colocaciones de deuda en dólares, lo que mantiene la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal.

Proyecciones y Condiciones para la Estabilidad

Los rendimientos de los bonos locales muestran una evolución diferente a la de otros países emergentes debido a que parte de la prima de riesgo responde a factores específicos del país argentino. Una mejora del contexto externo puede resultar favorable, pero no necesariamente es suficiente para corregir los desajustes internos. Para un cambio de tendencia verdadero, es importante observar una mayor previsibilidad en el financiamiento de los compromisos de 2027, acompañada por mayores volúmenes de negociación en el mercado de capitales.

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En el corto y mediano plazo, los inversores no son optimistas respecto a la dinámica de los activos argentinos. La situación luce cada vez más compleja y lejana: hasta que no se aclare el panorama político y la continuidad del programa económico más allá de 2027, la cautela seguirá firme. Se suman factores externos, como el apetito global por el riesgo, que condicionan al mercado local. La clave para una recuperación real radica en un repunte de Javier Milei en las encuestas, una mejora en la inflación, el empleo y el consumo, y la consolidación de un escenario político que aleje la posibilidad de un regreso del kirchnerismo en 2027.