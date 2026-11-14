Riesgo de aislamiento en La Puntana: agua, luz y caminos en crisis estival

Comunidades de La Puntana e Hito 1 enfrentan falta de agua, luz y vías transitables ante El Niño, con costos de obra eléctrica de 1.420 millones de pesos.

Los pobladores de las localidades de La Puntana e Hito 1, situadas en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta y cercanas a la frontera con D'Orbigny en Bolivia, han activado las alarmas por la inminente llegada de la época estival. Esta situación crítica se agrava por la degradación de las vías de acceso, la falta de energía eléctrica estable y la escasez de agua potable, un problema que se hizo evidente recientemente cuando las autoridades intentaron entregar módulos alimentarios a las comunidades originarias.

Intrusión en caminos y logística bloqueada

El acceso a estas comunidades presenta obstáculos severos debido a un tramo de aproximadamente 400 metros de camino poceado con tierra blanda. Esta condición dificultó tanto el tránsito que se vio la necesidad de habilitar una vía alternativa. Sin embargo, el cambio no resolvió el problema, ya que los camiones cargados con los módulos alimentarios no pudieron circular y debieron ser descarregados al Centro de Integración Comunitaria (CIC) mediante el uso de camionetas cuatro por cuatro.

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Pablo Solís, cacique de la comunidad, señaló que incluso con la ausencia de lluvias recientes, la vía es impracticable, previendo que la situación empeorará drásticamente con la llegada de las precipitaciones. La complejidad logística aumenta con la extensión de la ruta, donde los 18 kilómetros que separan a La Puntana de la ruta provincial 54, hacia Santa Victoria Este, requieren unas dos horas de tránsito durante la temporada de lluvias, según confirmaciones locales.

Alerta por El Niño y proyectos legislativos

El fenómeno climático de El Niño representa una amenaza adicional para estas poblaciones, que ya viven en estado de alerta continua. La situación fue documentada formalmente en un proyecto de declaración presentado en diciembre de 2024 por el senador Mashur Lapad, histórico representante de Rivadavia. En este documento, se solicitó a Vialidad de la provincia la incorporación y mejora del camino vecinal que nace en el empalme de la ruta provincial 54, desde Las Dos Torres hasta La Puntana e Hito 1.

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El proyecto legislativo detalla que durante las épocas de lluvias, los desbordes de cañadas y arroyos, sumados a la abundante cantidad de barro, interrumpen el tráfico. Esto deja aislados e incomunicados a los vecinos de múltiples comunidades criollas y originarias, incluyendo Magdalena, Virgen del Carmen, Rincón del Togre, Las Palmitas, La Puntana Chica, El Guayacán, El Quebrachal, El Bordo, La Puntana Nueva, 27 de Junio, Monte Carmelo y La Curvita.

La falta de conectividad impide a los residentes trasladarse hasta la localidad cabecera de Victoria para realizar trámites administrativos o cobrar beneficios de políticas sociales. Además, el legislador Mashur Lapad advirtió sobre la dificultad en la provisión de alimentos para la venta y el consumo local. Las ambulancias del Hospital de Santa Victoria Este también se ven afectadas, quedando empantanadas en el barro o el arenal, lo que malogra su servicio de emergencia y la derivación de pacientes.

Crisis eléctrica y obstáculos legales

En la comunidad de Hito 1, la infraestructura eléctrica muestra señales de colapso inminente. Un vecino consultado indicó que muchos postes ya cumplieron su ciclo de vida, prediciendo que la próxima crecida del río Pilcomayo podría dejar a la población sin suministro de luz. Pablo Solís aportó datos técnicos sobre un acuerdo de relevamiento entre el Ente Regulador de Servicios Públicos y EDESA, la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica en la provincia.

El informe de EDESA estima un costo de 1.420 millones 686.540 pesos más IVA para realizar el cambio de traza de la línea de media tensión necesaria. No obstante, el documento oficial señala que no se cuenta con información respecto a la situación legal de los terrenos pertenecientes a los futuros beneficiarios de la obra. Esta incertidumbre jurídica retrasa la ejecución de una infraestructura vital para la supervivencia en la zona.

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Escasez hídrica y dependencia del río

La Puntana alberga actualmente aproximadamente 3.000 personas, cifra que ha disminuido debido a los desplazamientos causados por las últimas crecidas del río Pilcomayo. Tanto los habitantes de La Puntana como parte de los residentes de Hito 1 se abastecen de agua de un pequeño pozo compartido. La presión del agua se ha deteriorado constantemente, y las temperaturas extremas exacerban la escasez del recurso vital.

Los pobladores denuncian que, aunque reciben un trato favorable cuando acuden a Salta, sus compromisos nunca se cumplen totalmente. Durante los momentos actuales, las temperaturas superan los 41 °C y los vientos alcanzan velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora. Estas condiciones climatológicas aumentan la evaporación y la demanda, intensificando la crisis hídrica.

Aunque se perforaron tres pozos de agua de 160 metros de profundidad y se proveyeron las bombas extractoras correspondientes, falta la conexión eléctrica para hacerlas operativas. La falta de energía impide utilizar esta solución técnica. Mientras tanto, la gente debe cargar bidones de 20 litros manualmente hacia sus viviendas, ya que el servicio de agua en red no alcanza a cubrir las necesidades de la totalidad de la población.