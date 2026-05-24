Riesgo creciente en el acceso al espacio exterior: científicos y expertos advierten sobre la amenaza de desechos espaciales

Científicos y expertos en tecnología espacial advierten sobre un riesgo creciente que podría poner en jaque el acceso de la humanidad al espacio exterior. Se trata del temido y hoy orbitan la Tierra como restos inactivos o fragmentados. La desenlace de una reacción en cadena de colisiones genera nuevos fragmentos, que a su vez chocan con otros objetos, creando una nube creciente de desechos que podría hacer que la ventana de acción se esté cerrando. Se necesita un compromiso internacional para controlar el tráfico espacial, limpiar la órbita y regular el lanzamiento de nuevos objetos.

Científicos y expertos en tecnología espacial advierten sobre un riesgo creciente que podría poner en jaque el acceso de la humanidad al espacio exterior. Se trata del temido y hoy orbitan la Tierra como restos inactivos o fragmentados.

La desenlace de una reacción en cadena de colisiones genera nuevos fragmentos, que a su vez chocan con otros objetos, creando una nube creciente de desechos que podría hacer que la ventana de acción se esté cerrando. Se necesita un compromiso internacional para controlar el tráfico espacial, limpiar la órbita y regular el lanzamiento de nuevos objetos.

La primera etapa de este problema son las fallas operativas por impactos menores, que se desatan una cadena de impactos que liberan millones de fragmentos, haciendo que tecnologías cotidianas, como las telecomunicaciones o la banca digital, sufran interrupciones si el acceso al espacio se ve comprometido. Lo confirman las autoridades que enviarán 'cartas del miedo' a todas estas personas y habrá multa por no responderlas





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