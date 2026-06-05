Ricoteristas realizan una vigilia en honor al fallecido artista en su última residencia

La vigilia pacífica se transformó en un escenario de extrema tensión, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad nacionales para contener a la multitud. Los manifestantes se descontentaron con el vallado dispuesto en las inmediaciones de la calle General José Aguirre, intentando acercarse a las puertas de la propiedad.

Ricoteristas realizaron una vigilia en las inmediaciones de la casa del fallecido artista , acompañada de un operativo de seguridad importante. Se habilitaron edificios emblemáticos como la Casa Rosada o el Congreso de la Nación para realizar un velatorio masivo.

Cientos de fanáticos decidieron movilizarse de forma masiva hacia la última residencia del artista para brindarle su propio adiós. De esta manera, lo que comenzó como una vigilia pacífica y cargada de dolor se transformó en un escenario de extrema tensión, cambiando la fisonomía del barrio del oeste bonaerense en el epicentro de una furiosa e improvisada





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