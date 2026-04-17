Ricky Martin Deslumbra en Buenos Aires: Dos Noches de Éxitos y Pasión en el Campo Argentino de Polo

El astro de la música latina Ricky Martin llega a Buenos Aires este 17 y 18 de abril para dos conciertos esperados en el Campo Argentino de Polo. Tras agotar localidades en otras ciudades argentinas, el artista promete un espectáculo inolvidable con sus grandes éxitos, baladas románticas y temas más recientes, como parte de su gira internacional.

Tras agotar localidades en Córdoba y Rosario, el fenómeno musical Ricky Martin arriba a la Ciudad de Buenos Aires este viernes 17 y sábado 18 de abril, donde ofrecerá dos espectaculares conciertos en el Campo Argentino de Polo. Este esperado reencuentro con el público argentino se perfila como uno de los eventos más destacados del año, marcando el regreso del artista a los escenarios locales después de tres años.

La expectativa es palpable entre los seguidores de todas las edades, quienes esperan revivir la magia de sus grandes éxitos que han marcado diferentes generaciones. Desde sus primeros hits hasta las baladas más íntimas y los temas más recientes, el repertorio promete un recorrido emotivo por la exitosa trayectoria de Ricky Martin. La presencia del artista, quien recientemente arribó en un vuelo privado junto a sus hijos mellizos Valentino y Matteo, ha generado un gran revuelo en las redes sociales, intensificando la anticipación por sus presentaciones. Las funciones en Buenos Aires forman parte de la gira internacional Ricky Martin Live 2026, que ha llevado al intérprete por diversos escenarios de Sudamérica, con una respuesta entusiasta del público en cada parada. Tras su paso por Argentina, el ícono de la música latina continuará su recorrido por México y varios países europeos como Croacia, Italia, Suiza, Polonia y Hungría, consolidando su estatus como una estrella global. Los conciertos prometen ser una experiencia inolvidable, cargada de energía, baile y la inconfundible conexión de Ricky Martin con sus fans. Para aquellos que asistirán a los conciertos, se detallan las principales vías de acceso al Campo Argentino de Polo. En cuanto al transporte público, diversas líneas de colectivos convergen en la zona, incluyendo las líneas 12, 15, 29, 34, 41, 55, 57, 64, 130, 160, 166 y 194. Para quienes prefieran el tren, la Línea San Martín con parada en la estación Palermo o la Línea Mitre (ramal Tigre) con estación Tres de Febrero son opciones viables. El subte también es una alternativa, con la Línea D llegando a la estación Ministro Carranza. El Campo Argentino de Polo es un recinto emblemático que albergará este espectáculo de primer nivel. Los horarios para ambos días de concierto son los siguientes: la apertura de puertas está programada para las 17:00 horas, seguida por la presentación de la telonera Sofía Mora a las 20:30 horas. El plato fuerte de la noche, el show de Ricky Martin, comenzará puntualmente a las 22:00 horas. El acceso al predio se realizará por diferentes puertas según el tipo de entrada adquirida. El campo de pie, plateas generales y hospitality tendrán su ingreso por Av. del Libertador y Ortega y Gasset (puertas 3 y 4). La platea preferida oeste se accederá por Av. del Libertador y Dorrego (puerta 5), mientras que la platea preferida este será por Av. Luis María Campos y Dorrego (puerta 11). Los sectores VIP Platino, VIP Oro y VIP dispondrán de su ingreso exclusivo por Bullrich y Cerviño (puertas 8 y 10). Se recuerda a los asistentes la importancia de revisar los objetos prohibidos para agilizar el ingreso y garantizar una experiencia segura y placentera. Entre los elementos no permitidos se encuentran equipos de fotografía y video profesionales, iPads, tablets y laptops, palos de banderas y selfie sticks, envases de ningún tipo, alimentos y bebidas (incluyendo bebidas alcohólicas y equipos de mate), pirotecnia, armas, punteros láser, paraguas o sombrillas grandes, cascos y camisetas de fútbol, banderas con varillas mayores a 1.5 metros, aerosoles y líquidos inflamables, cochecitos de bebé y sustancias ilegales. La seguridad y comodidad de todos los asistentes es primordial. El espectáculo, titulado Ricky Martin Live 2026, promete un recorrido musical vibrante que abarca todas las facetas de la carrera del artista. El repertorio incluye clásicos indiscutibles que han dejado huella en la historia de la música latina, como Livin’ la Vida Loca, Pégate, The Cup of Life y María, que resonarán con la energía característica del artista. También se podrán disfrutar de sus conocidas baladas románticas como Fuego de Noche Nieve de Día, Tal vez y Te extraño te olvido te amo, que demuestran la versatilidad de Ricky Martin. Además, el show incorporará temas más recientes que han conquistado las listas de éxitos, como Vente Pa’ Ca y La Mordidita, asegurando una experiencia musical completa y actualizada. La lista de canciones que han sonado en conciertos anteriores de la gira incluye una selección variada y representativa de su legado, garantizando un show dinámico y lleno de éxitos que mantendrán al público entregado y coreando cada canción. Se espera que la lista de canciones en Argentina refleje esta selección probada y exitosa, ofreciendo un viaje sonoro que abarcará décadas de éxitos y conexiones emocionales con su audiencia





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