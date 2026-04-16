Ricky Martin desata la euforia en Buenos Aires: Saludo multitudinario y expectativa por sus shows

El astro puertorriqueño Ricky Martin saludó a miles de fans reunidos frente al Palacio Duhau en Buenos Aires, generando gran expectación para sus próximos conciertos en el Campo Argentino de Polo. La visita, parte de su gira mundial, marca su regreso a Argentina tras exitosas presentaciones en otras ciudades.

La algarabía se apoderó de los alrededores del Palacio Duhau este jueves, cuando Ricky Martin decidió asomarse por una ventana para saludar a la multitudinaria congregación de fanáticos que esperaban ansiosamente su regreso al país. Minutos después de las 18 horas, el carismático artista puertorriqueño acortó la distancia con sus seguidores, quienes, provistos de remeras distintivas y banderas, anticipaban con entusiasmo los shows que ofrecería este fin de semana en el Campo Argentino de Polo.

La llegada de Martin a Argentina se produjo el pasado 11 de abril, proveniente de Paraguay, para cumplir con las cuatro presentaciones programadas en suelo argentino. Previamente, había deleitado a audiencias en Córdoba y Rosario, y ahora recalaba en la capital porteña para los conciertos programados para este viernes y sábado, como parte de su aclamada gira Ricky Martin Live 2026. Los recitales en Buenos Aires prometen ser un emotivo recorrido por la trayectoria de éxitos que han marcado la vida de sus seguidores desde mediados de los años 90. Temas icónicos como Tal vez, María, Fuego de noche, nieve de día y Vente pa’ ca resonarán en el Campo Argentino de Polo, reviviendo la pasión y la nostalgia de generaciones. Días antes de su llegada a Buenos Aires, el intérprete fue visto descendiendo de un avión junto a sus dos hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, quienes recientemente celebraron su décimo séptimo cumpleaños. Ricky Martin ha compartido en diversas ocasiones la importancia de mantener a sus hijos cerca durante sus giras. Según reveló en marzo de 2024 en una entrevista a un medio estadounidense, sus hijos viajan con él constantemente gracias a la compañía de tutores. Este estilo de vida, según el cantante, fortalece sus lazos familiares. "Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom alivia muchísimo", confesó. Además de Valentino y Matteo, Martin también es padre de Lucía y Renn, y enfatiza la importancia de la transparencia y la comunicación abierta en su hogar. "Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad. Y obviamente tengo a Lucía y a Renn … Tengo las energías y estamos saludables, así es que todo es maravilloso", comentó el artista, destacando la armonía familiar. En cuanto a su visión sobre la crianza y la estructura familiar, Ricky Martin se ha mostrado siempre firme en su postura. Ha abogado activamente por la normalización de las familias homoparentales y ha expresado su desacuerdo con el término vientre de alquiler, prefiriendo la expresión me prestaron un vientre. En una entrevista, defendió enérgicamente su posición: "Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer mis hijos al mundo". Este enfoque refleja su deseo de construir un mundo más inclusivo y respetuoso. El espectáculo que se presentará en el Campo Argentino de Polo se anticipa como una experiencia multisensorial, con un despliegue técnico y visual de vanguardia, incluyendo iluminación de última generación. La energía en el escenario será amplificada por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines, quienes acompañarán al cantante en la fusión de ritmos latinos y globales. El repertorio incluirá tanto clásicos de su carrera como temas más recientes, asegurando un recorrido por la evolución musical del artista. El propio Ricky Martin ha manifestado su entusiasmo por este nuevo capítulo en su carrera. "Estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando", compartió en sus redes sociales, generando aún más expectativa entre sus seguidores. El impacto de Ricky Martin en la escena musical latina es innegable, y su regreso a Argentina con esta gira ha sido recibido con gran fervor. La conexión que el artista mantiene con su público, forjada a lo largo de décadas de éxitos y autenticidad, se hace palpable en cada encuentro. Los conciertos en Buenos Aires no solo son una oportunidad para disfrutar de su música en vivo, sino también para presenciar la energía y el carisma que lo han convertido en un ícono global. La producción del espectáculo ha cuidado cada detalle para ofrecer una experiencia inolvidable, desde la calidad del sonido hasta la puesta en escena, todo diseñado para transportar a los asistentes a través de un viaje emocional por la discografía de Ricky Martin. La anticipación es máxima, y se espera que miles de fans llenen el Campo Argentino de Polo para ser parte de esta celebración musical, coreando cada una de sus canciones y vitoreando a un artista que continúa reinventándose y cautivando audiencias en todo el mundo. La gira Ricky Martin Live 2026 se consolida así como uno de los eventos musicales más esperados del año, demostrando la vigencia y el poder de convocatoria de un artista que ha sabido trascender generaciones. La visita del cantante a la Argentina reafirma la conexión especial que mantiene con sus seguidores locales, quienes siempre lo reciben con los brazos abiertos y una demostración de afecto incondicional. La ciudad de Buenos Aires se prepara para vibrar al ritmo de la música de Ricky Martin, en una noche que promete ser histórica





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