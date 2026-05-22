Ricky Martin abandona su gira en Montenegro por una interrupción durante el concierto y volviendo al escenario

El cantante Ricky Martin, proveniente de Puerto Rico, estuvo de gira en Montenegro en Europa y tuvo que cancelar parte de su espectáculo tan pronto como comenzó debido a una interrupción durante el concierto.

El episodio sucedió el jueves por la noche durante su presentación en el país del este europeo; pese a que le recomendaron cancelar el espectáculo, el cantante portorriqueño volvió al escenario.

Luego de una breve interrupción y pese a que le recomendaron suspender el espectáculo, el cantante boricua decidió completar su presentación por respeto al público. Una vez que la noticia trascendió, Róndine Alcalá, la responsable de prensa del artista, compartió un comunicado en sus redes sociales en el que repasó lo sucedido, aseguró que tanto Ricky Martin como el resto de los integrantes de su equipo se encuentran bien y agradeció los gestos de apoyo.

Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro —donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención—





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ricky Martin Concert Interruption Event

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detectives seize 70 kilos of cocaine, arrest seven suspects in Puerto MaderoIn May 2024, detectives in Caballito caught a woman with two cocaine packages in a bag. A two-year investigation led to uncovering a large drug trafficking organization operating out of a Franco Picardi-adjacent neighborhood.

Read more »

Puerto Madryn: un hombre abusó de su nieto de 5 años y quedó libreEl hecho ocurrió en 2024 cuando el niño se encontraba al cuidado de su abuelo.

Read more »

Puerto Cabello vs. Juventud en vivo: cómo verlo, horario y TVPuerto Cabello y Juventud se enfrentarán por Copa Sudamericana el jueves 21 de mayo. El partido se jugará a las 19:00hs. y se televisará por Disney+ Premium y ESPN 2. Seguilo en vivo.

Read more »

Tiraron gas lacrimógeno al escenario en el que actuaba Ricky Martin durante el inicio de su gira europeaMomentos de pánico se vivieron en Montenegro durante la actuación del cantante.

Read more »