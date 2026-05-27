Ricky Diotto lloró al hablar de su condena por violencia de género y anunció que apelará

El odontólogo recibió cuatro meses de prisión en suspenso tras la denuncia de la actriz Callejón. Diotto se mostró emocionado, criticó la sentencia y aseguró que nunca pediría la tenencia de su hija.

El odontólogo Ricky Diotto rompió en llanto al expresarse sobre la condena por violencia de género que recibió tras la denuncia de la actriz Callejón .

El tribunal le impuso una pena de cuatro meses de prisión en suspenso, decisión que Diotto anunció que apelará. En una entrevista, el profesional de la salud bucal manifestó su descontento con el fallo y aseguró que nunca solicitaría la tenencia de su hija. Con la voz quebrada, lanzó un fuerte descargo en el que dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ante lo que considera una sentencia injusta.

Diotto expresó que la sentencia le pareció muy cuidada por parte del juez, quien según su interpretación quiso evitar un jury y optó por un castigo moderado. El odontólogo remarcó que la Justicia no encontró pruebas contundentes en su contra, pero acataron la decisión y ahora recurrirán a la Cámara de Apelaciones, y si es necesario a Casación o a la Corte Suprema.

En su defensa, insistió en su inocencia y cuestionó el enfoque del juicio, ya que desde el principio se estableció que se le creería a la víctima. Sobre la actitud de Callejón tras el fallo, Diotto fue tajante: son decisiones de ella y no puede hacerse cargo de sus acciones.

El también músico se refirió a los problemas económicos surgidos tras la separación, detallando que intentó en reiteradas ocasiones vender la casa para comprar un departamento a su exesposa, pero no hubo manera y terminaron perdiendo la propiedad. Consultado por el supuesto abuso denunciado por Callejón en un hospital, Diotto afirmó que lo que ella dijo en televisión no coincide con lo declarado en el juzgado, donde habría hecho una acusación grave que a él le da vergüenza repetir.

Con la voz entrecortada y al borde del llanto, el exmarido de la actriz aseguró que su prioridad es su hija y que jamás pediría su tenencia, agregando que ya no puede hacer más nada y que le ha pedido de mil maneras a su exesposa que tenga paz, pero ella no la encuentra





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