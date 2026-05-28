El actor argentino Ricardo Darín habló sobre los problemas de la industria del cine y dijo que es muy difícil este momento para el área del cine y de la producción de ficción.

Ricardo Darín habló sobre los problemas de la industria del cine. El actor argentino señaló que es muy difícil este momento para el área del cine y de la producción de ficción.

Según Darín, la gestación de proyectos y el estímulo y el sostén que deberían tener los nuevos valores, la gente joven, los que tienen en la cabeza tantas cosas para contar que nos podrían venir muy bien, están fuera de nuestro control pero no fuera de nuestro posible reclamo. Además, el actor reflexionó sobre cómo se está manejando la industria del cine y dijo que el cine independiente está a punto de extinguirse porque la lucha es tan difícil, no solo en términos materiales.

También habló sobre cómo los proyectos de cine están siendo afectados por la falta de apoyo y sostén para los nuevos valores y la gente joven. En su opinión, la cultura no desaparece y el arte no se puede matar.

Sin embargo, en este momento es muy difícil imaginar a un grupo de chicos jóvenes con una idea en la mano si no hay un estímulo, una defensa y un sostén que los haga animarse. Darín también mencionó que Mariano Llinás, otro actor argentino, dijo que el cine independiente está a punto de extinguirse porque la lucha es tan difícil.

Finalmente, el actor concluyó que este momento de gran incertidumbre va a pasar y que vamos a volver a tener apoyo. En algún momento va a ocurrir. A lo mejor sangramos mucho, pero va a ocurrir





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