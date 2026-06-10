Ricardo Darín critica la gestión libertaria en Argentina y pide un rumbo común

Desde España, el actor Ricardo Darín analiza la crisis argentina, advierte sobre el sufrimiento de la población y llama a la tolerancia y al diálogo para superar la división social.

El reconocido actor argentino Ricardo Darín ofreció recientemente en España una profunda reflexión sobre la situación política y económica de Argentina , país que atraviesa una de sus tantas crisis cíclicas.

En declaraciones a medios europeos, Darín expresó su preocupación por el rumbo del gobierno libertario y señaló que, si bien entiende que ciertos sectores económicos se benefician de las políticas actuales, no logra comprender los parámetros que justifican el sufrimiento de una gran parte de la población que la está pasando realmente mal. El actor, conocido por su compromiso social, instó a un debate más tolerante y a buscar un rumbo común que evite la intolerancia y la división social.

Darín definió el momento actual como un punto de inflexión, un momento bisagra que exige una reflexión profunda sobre el futuro del país. Reconoció que muchas personas votaron al actual mandatario con la esperanza de un cambio, pero advirtió que los resultados no han sido los esperados para todos.

El actor destacó la resiliencia histórica del pueblo argentino, que ha sabido levantarse una y otra vez frente a las adversidades, pero lamentó que esta capacidad casi innata para sortear obstáculos no vaya acompañada de un proyecto de país compartido. Argentina es un país muy cíclico, afirmó, salimos de una crisis y entramos en otra, y eso nos ha dado una gimnasia que parece estar en nuestro ADN.

La crítica de Darín se produce en un contexto de fuerte polarización política, donde el gobierno libertario enfrenta cuestionamientos por sus políticas económicas y su estilo de gestión. El actor, que desde hace años reside en España, sigue de cerca la realidad argentina y no duda en alzar la voz cuando considera que se están vulnerando derechos fundamentales.

En sus declaraciones, hizo un llamado a la sociedad a no perder la capacidad de diálogo y a evitar caer en la intolerancia, un mal que según él, se ha instalado en los últimos años. Es una lástima que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, sentenció. La intervención de Darín no pasó desapercibida en los medios argentinos, que rápidamente reprodujeron sus palabras.

Muchos analistas interpretaron sus dichos como una crítica velada al gobierno de Javier Milei, aunque el actor evitó mencionar nombres propios. Su postura refleja el sentir de una parte de la sociedad que observa con preocupación el rumbo económico, marcado por una inflación galopante y un ajuste fiscal que golpea a los sectores más vulnerables.

Darín, fiel a su estilo, no elude los temas controvertidos y pone el foco en la necesidad de construir consensos básicos que permitan a Argentina salir del círculo vicioso de las crisis recurrentes. El actor, que acaba de estrenar una nueva película en Europa, aprovechó la plataforma mediática para enviar un mensaje de esperanza: a pesar de todo, el pueblo argentino tiene una capacidad de superación admirable.

Sin embargo, insistió en que esa resiliencia no debe ser un pretexto para eternizar un modelo que genera desigualdad. La entrevista completa se difundirá en los próximos días, pero sus declaraciones ya han generado un intenso debate en las redes sociales y en los círculos políticos. Mientras tanto, en Buenos Aires, la calle sigue reclamando respuestas para una crisis que parece no tener fin





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